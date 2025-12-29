DİVAN BAŞKANLIĞINI MALATYA DERNEKLER FEDERASYONU (MADEF) BAŞKANI YILMAZ DURMUŞ YAPTI….

Mevcut başkan Erdal Tunç’un tek başına aday olduğu kongre’ nin divan başkanlığını Malatya Dernekler Federasyonu(MADEF) Başkanı Yılmaz Durmuş yaptı.

Birlik ve beraberlik ruhu ile yapılan kongrede Erdal Tunç bütün delegenin oyunu alarak yeniden güven tazeleyerek başkan seçildi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

YENİDEN GÜVEN TAZELEYEREK DERNEK BAŞKANI SEÇİLEN ERDAL TUNÇ ŞUNLARI SÖYLEDİ

Hafta sonu tatilinizi kongremize katılarak bize güç verdiniz. Bizi kongremizde yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ederim. Güvercintepe’de Malatya’lı 4.200, tüm Başakşehir’de ise 24 bin Malatyalı var. Biz birlik ve beraberlik içinde olursak Başakşehir ile alakalı karar veren herkes bize hesaba katmadan karar veremez.

Kongremizin başkanlığını yapan Yılmaz Durmuş’a , divan üyelerimize ve siz değerli Malatya’lı hemşehrilerime kendim ve yönetimim adına teşekkü ederim” şeklinde konuştu. Dilek ve temenniler konusunda söz alan Erdoğan Dulkadir derneğin bütün siyasi partilere eşit mesafede olması gerektiğini söyledi.

Malatya kitabını yazarı gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’de şunları söyledi’18 yaşımdan bu yana vakıf ,dernek ve sivil toplum kuruluşları içindeyim. Malatya İzollu Vakfı’nın kurucularındanım ve halen yüksek istişare kurulu üyesiyim.

Vakfımız her sene 500’den fazla üniversite öğrencisine burs veriyor. Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Derneğinden başkan yardımcısıyım. Birlikte rahmet ayrılıkta zahmet vardır. Dernek yöneticisi olmak maddi ve manevi olarak kolay değil Erdal başkan ve yönetimine teşekkür ederim. Şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Yüksel Demirkaya’da birlik ve beraberliği hakkında güzel bir konuşma yaptı. Hatıra fotoğrafı ile kongre son buldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)