BİR ÖNCE SAĞLIKLI BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞART

Konuşmacı İnşaat Mühendisi Zeytinburnu Belediyesi CHP Meclis üyesi Adem Uluocak ve bütün katılımcılar siyaset üstü bir şekilde deprem gerçeği ve kentsel konusunda neler yapılmalı konusunu konuştu.

SAADET PARTİSİ ZEYTİNBURRNU İLÇE BAŞKANI İŞ İNSANI LEVENT ÇOTUK KISA VE ÖZLÜBİR AÇLIŞ KONUPAMSI YAPARAK SÖZÜ KONUŞMACI ADEM ULUOCAK’A BIRAKTI

Çocukluğu Zeytinburnu ilçesinde geçen ve inşaatçı bir aile içinde yetişen inşaat Mühendisi Zeytinburnu Belediye Meclis üyesi Adem Uluocak her kesin anlayacağı bir dilden Zeytinburnu’nda nasıl bir kentsel dönüşüm ile dirençli konutlarda ikamet ederiz konusunda önemli konulara değindi.

İŞTE ADEM ULOCAK’IN ÖZET KONUŞMASI ;

Öncelikle Saadet Partisinin ev sahipliğinde yapılan kentsel dönüşüm konulu çalıştaya konuşmacı olarak beni davet etmelerinden dolayı başta ilçe başkanı Sayın Levent Çotuk olmak üzere emeği geçen ilçe yöneticilerine teşekkür ederim.

“Tabii ki konu kentsel dönüşüm. Zeytinburnu ilçemizde 13 mahalle 58 cadde ile 971 sokak bulunuyor. Konuşmama kısa bir mevcut durum değerlendirmesi yapıp dönüşümde kullanılacak alanlar Literatüre değişik bir girizgah yapan kendi kendine dönüşemeyen alanlar

Depremden sonra dönüşüm adı altında yapılanların şehirdeki projeleri çok fazla irdelemeyeceğiz olan oldu..

Boş büyük alanlar bizim olmamış, mevcut parsellermize bakacağız yeni binalara bakacağız

adalar bazlı ada bazlı makul ölçekli adına ne koyarsanız koyun ihtiyaca binaen yapılara bakacağız ticaretin ve konutun dönemsel olarak çok hızlı bir değişkenliğine bakacağız. Velhasıl daha rahat nasıl yaşanılabilir Zeytinburnu için trafik otopark meselesinden başlayıp burada bir ortak akıl kararı almak bu kararlar daha sonra mutlaka cevap bulacaktır.

Çünkü çok hızlı bir dönüşüm var buna burada gördüklerimizin tamamı burada oturuyorlar burada yaşamaya devam edecekler o yüzden hızlı bir aksiyon almamız lazım.

Deprem inşaat sektörünü de vurmuştur. Özellikle büyükşehirlerde çalışacak işçilik yapacak kalifiye elemanlar deprem bölgesine gitmişlerdir. İşçilik maliyetlerinin artışı da inanılmaz boyutlardadır.

Bir çok müteahhit de taahhütlerini yerine getiremeyecek duruma getirmiştir bunu hem özel hem kamu hep beraber yaşadık.

Satış meselesinin bankadaki mevduat faizlerine yenilmesiyle ile birlikte durağanlaşmış durumda önümüzdeki zaman diliminde de böyle devam edecek gibi görünüyor.

Şu sıralar hızlı olması yarısı bizden kampanyası hibe ve kredi imkanları,bu yapıların bir an hepsinin yenilendiğini tamamlandığını düşünelim yani yarın sabah kalktınız ve Zeytinburnu’nda yenilenmemiş hiçbir yapı yok Zeytinburnu'nda otomobil park etme tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Çatışmada silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Sürekli otomobil park yeri kapmak için çıkan kavgalar Ve bu kavgaların bazıları ölümle sonuçlanıyor.

Maltepe Mahallemizde 2020 yılından bu yana değiştirilen ve plan notları kapsamında kadastral kök parselden kesilen % 40 DOP ve üzeri kesintiler ile ilçede riskli yapı stokunun dönüştürülmesi maksadıyla rezerv yapı stoku üretimi için kullanılmasını istemeliyiz.

Makul çoğunlukla Dönüşüm MAKUL ÇOĞUNLUK anlaşmaya yakın insanlarla devam etmeli bölgede iş yapan müteahhitlerin bir çırpıda yapacağı 750-1000 m2 lik alanlarda düzgün geometri oluşturarak hibe kredi imkanlarının da kullanılacağı mahalle kültüründen kopmadan tekrar yaşayabileceği otopark sorunu çözülmüş depreme karşı sağlam konutunda aynı bölgede yaşamaya devam etmesi asıl hedef olmalıdır dedi.

Daha sonra bir çok katılımcı hem görüş hem soru hem de görüşlerini ifade ederek güçlü şehir çalıştayına katkı sundu.

Mimar Cemil Coşkun Budak, Muhtarlar Çırpıcı Mahalle Muhtarı Mustafa Çalışkan, Yeşiltepe Mahalle muhtarı Hüseyin Erkol, Gökalp Mahale muhtarı Tülay Gençtürk ve Nuripaşa Mahalle muhtarı Yılmaz Kaya başta olmak üzere çok sayıda sicil toplum kuruluşu başkanı konu ile alakalı görüş beyne etti.

