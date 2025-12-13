CHP İLÇE BİNASI HINCA HINÇ DOLDU TAŞTI

CHP ilçe başkanı Metin Doğan ve partililer bina girişinde Genel Başkan yardımcısı Özgür Karabat‘ ı davul ve zurna ile kapıda karşıladı. Aşırı kalabalık içinde ilçe binasına giren Karabat çiçek buketi ile karşılandı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Karabat Kendisine verilen çiçeği Zeytinburnu CHP kadın kolları başkanı Ayşegül Yolyap’a takdim etti.

Selamlama konuşmasını Metin Doğan Yaptı. Doğan coşkulu bir konuşma yaparak AKP faşizmine teslim olmayacaklarını söyledi. Karabat hakkında da övgü dolu sözlerle hitap etti.

İBB ve Cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu’na karşı başlatılan yargı kuşatmasını aşarak aklanacaklarını söyledi.

Daha sonra kalabalık partililere hitap etmek üzere kürsüye davet edilen Genel başkan yardımcısı Özgür Karabat şunları söyledi “Sayın Metin Doğan hakkımda güzel sözler söyledi. Bu güzel sözleri için kendisine teşekkür ederim. Ben ilçe kongrenizden sonra ilk kez buraya geldiğim için kongrenizin hayırlı olmasını dilerim.

Bu yeni genel seçimde ülke yönetimini kazanacağız. 2029 Mart ayında yapılacak olan genel seçimde Zeytinburnu ilçesini de kazanacağız dedi.

Değerli arkadaşlar hepinizi saygı ile selamlıyorum İstanbul eylemleri kapsamında Zeytinburnu ilçesinde yaptığımız eylem muhteşem olmuştu hepinizi bu başarıdan dolayı kutlarım.

Değerli arkadaşlarım hepinizi saygı ve sevgi ile selamlarken genel başkanımı sayın Özgür Özel’in selamlarını size getirdim.

Evet ülke olarak da parti olarak çok zor günlerde geçtiğimizi hepimiz biliyoruz. Ancak CHP zaten zor günlerin partisi değil mi ? Atatürk CHP ve ülkeyi kurarken şartlar bundan daha kötü idi. Şu an CHP’yi kapatmaya kadar götürdüler. Bunlar kabul edilebilecek şeyler değil.

Bu zor günler ve kötü şartlar yenmek için var ve biz bunları yenip partimizi zafere ulaştıracağız.

Bazı şeyler kısa sürede ortaya çıkmaz. Ancak çok uzun olmayan bir zamanda tarih kimin haklı kimin haksız olduğunu görecek ve hepimiz inşallah bunu göreceğiz.

Aslında bunlar haksızlığı ve yanlışlığı bize değil millete yapıyorlar. Biz de Millet ile beraber hareket etmeyelim diye Türkiye’nin birinci partisi olan JHP’yi de hedef aldılar.

Onlar istiyorlar ki biz CHP’de 400’den fazla yöneticiyi işinden uzaklaştırırsak çöpler toplanmaz, sular akmaz, otobüsler çalışmaz hayat felç olursa bu şekilde aşkımız olarak algıladığımız İstanbul başta olmak üzere bir çok büyükşehirde yine seçimi kazanırız’ın rüyasını kuruyorlar ama artık o günler geçti.

Evet Parti olarak ve cumhurbaşkanımız sayın Ekrem İmamoğlu hakkında AHMAK,ÇİRKİN,BİLİKİŞİ,DİPLOMA VS.VS. Biz bile artık açılan davaları takip etmekten zorlanıyoruz.

19 Mart 2025’de birileri bir ay içinde CHP birbirine düşecek bizde hedeflerimize ulaşmış olacağız’ ın hesabını yapıyorlardı. Bizim birbirimize düşmediğimizi gören bazıları daha da agresifleşiyorlar ama biz dayanışma ve birlik içinde bu süreci de aşacağız.

Sadece bize değil Millete de zulmediyorlar. Emekli perişan, asgari ücretli perişan esnaf perişan özetle toplumun büyük bir kesimi ülkede yaşananlardan memnun değil.

Milleti bu saatten sonra memnun ve mutlu edemeyeceklerini bildikleri yargı tehdidi ile partimizi ve belediyelerimizi çalıştıramaz hale getirmek için ülke ekonomisi ve refahı umurlarında değil.

Düşünsenize İBB başkanımız ve mesai arkadaşlarını tutuksuz yargılasalar hangisi kaçar ?

Kendi beceriksizliklerini perdelemek için ülke ekonomisini berbat eden tutuklamayı savunarak ülke ekonomisini rezil ettiler. 23 Yıldır bir çok yanlışları ve hataları olduğu için yargıya hesap vereceklerini bildikleri için kendi şahsi menfaatlerini ülke ekonomisinin üstüne koyduklarını hepimiz biliyoruz.

Bakın kim hata yaparsa yapsın büyük orada bu dünyada hesabını verir diyelim ki bu dünyada yalanla davadan kurtulsalar ile ilahi adaletten nasıl kurtulacaklar ?

Hesap verme vakitleri çoktan geldi geçiyor. Allah aşkına AKP ‘nin şu an en çok isteyeceği şey İmamoğlu ve arkadaşlarının kaçmasıdır. İmamoğlu 15 milyon 500 bin oy ile CHP ‘nin Cumhurbaşkanı adayı olmuş onun kaçacak demek hiç gerçekçi değil.

Arkadaşlar kendinize ve dayanışmanıza sahip çıkın. Onların korktuğu tek şey bizim birlik ve dayanışmamızdır. CHP olarak bizim her alanda çok yeterli ve kabiliyetli ekibimiz var.

Yani bizim genel seçimde kazanıp hükümet kurmamız halinde en az her bakanlıkta görev yapacak 10 arkadaşımız var. Bu konuda herkes rahat olsun.

Bu hükümetin artık bir saniye bile gecikmeden acilen ERKEN seçime gitmek gerekiyor. Ama kaybedeceklerini bildikleri için seçimden korkuyorlar.

Onlar gırtlağa kadar günah ve suça bulaşmışlar onları yargı peşimizi bırakmaz diye kokuyorlar.

Mademki ülkeyi doğru ve iyi yönettiklerine inanıyorlar neden hodri meydan deyip hemen erken seçim kararı almıyorlar ?

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)