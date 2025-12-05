Zeytinburnu’nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, üniversite öğrencileri ile AKDEM’de hizmet alan engelli bireyler anlamlı bir etkinlikte buluştu. AKDEM Bahçesi’nde gerçekleştirilen buluşmada katılımcılar birlikte fide dikerek hem doğayla temas etti hem de dayanışmanın güzel bir örneğini sergiledi.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner

Zeytinburnu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Aile, Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü öğrencileri ile AKDEM’de çeşitli eğitimlere katılan engelli bireyler katıldı. Öğretmenler ve akademisyenlerin rehberliğinde yapılan fide dikimi sırasında katılımcılar toprağa dokunarak uygulamalı bir deneyim yaşadı. Güneşli havada gerçekleşen etkinlik, bahçede renkli görüntülere sahne olurken birlikte üretmenin keyfi de paylaşıldı.

Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Remziye Akarsu, etkinliğin kapsayıcılığa ve iyilik hâline katkı sağlayan yönüne dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ergoterapide aktiviteler aracılığıyla iyi olma hâlini desteklemek temel yaklaşımımızdır. Bugün hepimizin aynı bahçede, aynı üretim sürecinde bir araya gelmesi; birlikte toprağa dokunmanın, paylaşmanın ve etkileşim içinde olmanın ne kadar iyileştirici olduğunu bir kez daha gösterdi. Doğayla temas eden her bireyin hem fiziksel hem de psikososyal açıdan güçlendiğini görmek bizler için çok değerli. Bu etkinlik, kapsayıcı toplum anlayışının en güzel örneklerinden birini oluşturdu.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)