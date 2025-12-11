Zeytinburnu Belediyesi’nin her mahallede düzenlediği “Başkanla Akşam Çayı” programı bu kez Gökalp Mahallesi’nde yapıldı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti İlçe Başkan Vekili, mahalle muhtarı, önceki dönem muhtarı, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleriyle birlikte Gökalpli komşularıyla bir araya geldi. Programda kısa selamlama konuşmalarının ardından söz mahalle sakinlerine verildi; katılımcılar hem belediyenin çalışmalarına ilişkin görüşlerini paylaştı hem de mahallelerine dair önerilerini dile getirdi.

Kentsel Dönüşümde Hedef: Depreme Dayanıklı Zeytinburnu

Programda konuşan Başkan Ömer Arısoy, 2019’dan bu yana Zeytinburnu için en temel önceliklerinin kentsel dönüşüm ve deprem güvenliği olduğunu hatırlattı. İlçede yürütülen dönüşüm çalışmalarını anlatan Arısoy, amaçlarının Zeytinburnu’ndaki yapı stoğunu adım adım güvenli hale getirmek olduğunu belirtti.

Arısoy, “Bizim birinci meselemiz binalarımızın depreme dayanıklı hale gelmesi. Bunun için yıllardır planlı bir şekilde çalışıyoruz.” diyerek ada bazlı dönüşüm için de imar artışları ve teşviklerle zemin hazırladıklarını ifade etti. “Yarısı Bizden” kampanyasının 31 Aralık 2026’ya kadar devam ettiğini vurgulayan Başkan Arısoy, bu süreçte dönüşüm düşünen bütün vatandaşları teşviklerden yararlanmaya davet etti. Çatı arası ve bodrum katlarla ilgili plan düzenlemelerinin de hem yapı kalitesini hem de kullanım imkânlarını artıracak şekilde güncellendiğini aktardı.

Ulaşım ve Otoparkta Planlı Çözümler

Gökalp Mahallesi ve çevresinde, Zeytinburnu genelini de ilgilendiren ulaşım ve otopark düzenlemelerine değinen Başkan Arısoy, 15 Temmuz Meydanı ve İnönü Caddesi çevresinde yapılan çok katlı otoparklarla trafiğe nefes aldırdıklarını, yeni projelerde de otopark ihtiyacını mutlaka planladıklarını söyledi.

Zeytinburnu Stadyumu bölgesi için hazırlanan projede hem bölgenin otopark ihtiyacını karşılayacak hem de sosyal hayatı destekleyecek çözümler öngördüklerini belirten Arısoy, “Şehrin büyümesiyle beraber araç sayısı da artıyor. Biz de bunu hesaplayarak, yeni projelerimizde otoparkı işin ayrılmaz bir parçası olarak ele alıyoruz.” dedi.

Temizlik ve Yeşil Alanlarda Ortak Hassasiyet

Toplantıda Zeytinburnu’nun temizlik anlayışına da değinen Başkan Arısoy, ilçenin İstanbul’un en temiz ilçelerinden biri olması için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Her gün sahada görev yapan temizlik ekiplerinden, sokak ve meydan düzenlemelerinden, çöp toplama sistemlerinden bahseden Arısoy, temiz bir şehir hedefinin ancak belediye ile vatandaşın birlikte hareket etmesiyle mümkün olacağını ifade etti.

Yeşil alanlar ve ağaçlandırma çalışmaları hakkında da bilgi veren Arısoy, Zeytinburnu’na kazandırılan parklar, düzenlenen millet bahçeleri ve yenilenen ağaç dokusuyla ilçenin her geçen yıl daha yeşil bir çehreye kavuştuğunu kaydetti. Gökalp ve çevresinde tespiti yapılan ağaçların da mevsim ve teknik şartlara göre yenileneceğini belirtti.

Gençler İçin Okul Ziyaretleri ve Kütüphaneler

Gökalp Mahallesi’ndeki buluşmada söz alan öğrenciler ve veliler, eğitim ve gençlere yönelik çalışmalardan duydukları memnuniyeti paylaşırken, Başkan Arısoy da gençlik odaklı projeleri detaylandırdı. Her yıl ilkokul 3. ve 4. sınıflara bizzat sınıf sınıf girdiğini, liselerde 11. sınıf öğrencileriyle hayata, eğitim ve mesleklere dair sohbetler yaptığını hatırlatan Arısoy, “Gençlerimizi yakından tanımak, onları dinlemek ve motivasyonlarını artırmak için okullarla sürekli temas halindeyiz.” dedi.

Okullara temizlik ve malzeme desteği verdiklerini, mobil temizlik ekiplerinin düzenli aralıklarla okullarda çalışma yaptığını söyleyen Başkan Arısoy, Zeytinburnu’ndaki kütüphanelerin de gençlerin en önemli çalışma mekânlarından biri haline geldiğini vurguladı. İlçede 6 kütüphanenin hizmet verdiğini, bunlardan bazılarının 24 saat açık olduğunu hatırlatarak, “Çorbasıyla, sessiz çalışma alanlarıyla, güvenli ortamıyla kütüphanelerimiz öğrencilerimizin ikinci evi gibi.” ifadelerini kullandı.

Kariyer Merkezi ile Binlerce Kişiye İstihdam Desteği

Toplantıda istihdam ve ekonomik gündeme de değinildi. Başkan Arısoy, Zeytinburnu Kariyer Merkezi’nin kuruluş amacının, iş arayanlarla eleman arayan firmaları buluşturmak olduğunu ifade etti. Kurulduğu günden bu yana ilçe sınırları içinde ikamet eden 4.700’ün üzerinde vatandaşın Kariyer Merkezi aracılığıyla işe yerleştiğini belirten Arısoy, “Mümkün olduğunca Zeytinburnu’nda ikamet eden hemşehrilerimizi istihdama dâhil etmek istiyoruz. Belediyemizdeki personel alımlarında da hukuki imkân çerçevesinde Zeytinburnu’nda yaşama şartını özellikle önemsiyoruz.” dedi.

Market ve işletmelerde yapılan denetimlerden de söz eden Arısoy, vatandaşın alım gücünü doğrudan etkileyen başlıklarda ilgili kurumlarla koordinasyon içinde hareket ettiklerini, sahada düzenli olarak kontrollerin sürdüğünü ifade etti.

Zeytinburnuspor ve Stadyum İçin İşbirliği Çağrısı

Buluşmada Zeytinburnuspor ve stadyum alanına ilişkin görüşler de gündeme gelirken, Başkan Arısoy bu başlığın hem spor hem de sosyal hayat açısından önemini vurguladı. Stadyumun yenilenmesi için uzun süredir projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Arısoy, “Burası sadece bir spor alanı değil, aynı zamanda büyük bir otopark ve kapalı pazar yeriyle çevrenin nefes alacağı bir merkez olabilir. Ancak bu ölçekte bir yatırımın hayata geçmesi için Büyükşehir Belediyesi ile güçlü bir işbirliği gerekiyor.” dedi.

“Gökalp Bizim Komşumuz, Bizim Evimiz”

Programın sonunda bir değerlendirme yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Gökalp Mahallesi sakinlerinin gösterdiği ilgi ve katılım için teşekkür etti. Bu buluşmaları yalnızca yapılanları anlatmak için değil, ortak akılla yeni adımlar atmak için düzenlediklerini vurgulayan Arısoy, “Kentsel dönüşümden temizliğe, trafikten gençlerimizin geleceğine kadar her konuda çalışıyoruz; ama biliyoruz ki belediye tek başına yeterli olmaz, vatandaşımızla birlikte hareket ettiğimizde sonuç çok daha güçlü oluyor.” diye konuştu.

“Gökalp bizim komşumuz, bizim evimiz.” diyen Arısoy, daha güvenli, daha temiz ve daha yaşanabilir bir Zeytinburnu için mahalle mahalle sahada olmaya devam edeceklerini, “Başkanla Akşam Çayı” buluşmalarının da önümüzdeki günlerde diğer mahallelerde süreceğini ifade etti.

