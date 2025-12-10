Zeytinburnu Belediyesi’nin kapsayıcı eğitim ve toplumsal bütünleşme hedefi doğrultusunda, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü ve Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü “Eşit Adımlar Pilot Projesi”nin tanıtım paneli Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşke Emirnebi Konferans Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Panelde; özel gereksinimli çocukların akran zorbalığına uğramasının önlenmesi, önyargıların azaltılması ve eğitim ortamlarında kapsayıcı yaklaşımın güçlendirilmesi konuları ele alındı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Programa Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arif Aktuğ Ertekin, Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurper Ülküer, Proje Koordinatörü Öğr. Gör. Elif İpek Güney ile Zeytinburnu Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Taha Nusret Bozkurt’un yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Ümit Duygusunu Kaybetmemek En Büyük Güçtür”

Açılış konuşmasında Prof. Dr. Nevzat Tarhan, toplumların medeniyet seviyesinin dezavantajlı bireylere yaklaşımıyla ölçüldüğünü vurguladı. “Keşfedici umutsuzluk” kavramına dikkat çeken Tarhan, bireyin mevcut koşullarda yeni seçenekler keşfedebileceğini belirterek “Ümit duygusunu kaybetmemek en büyük güçtür.” dedi. Tarhan ayrıca, akran zorbalığı ve önyargıların da psikolojik bir engel olduğunu ifade ederek çocuklara acımayı değil, farklılıklara saygıyı öğretmenin önemine değindi.

Zeytinburnu’nda Sahada Uygulanan Bütüncül Model Paylaşıldı

Proje Koordinatörü Öğr. Gör. Elif İpek Güney, pilot uygulamanın Zeytinburnu’ndaki Şemsettin Sami Ortaokulu’nda gerçekleştirildiğini belirterek, projenin eğitim ortamlarındaki “görünmez engeller” olarak tanımlanan önyargıları yıkmayı hedeflediğini söyledi. Güney; öğrencilerle drama ve sanat atölyeleri yürütüldüğünü, öğretmenlerle sınıf içi kapsayıcılık stratejilerinin ele alındığını, velilerle ise “bizim çocuklarımız–onların çocukları” ayrımını ortadan kaldıracak kapsayıcı bir bilinç oluşturmanın amaçlandığını ifade etti. Güney, öğrenci-öğretmen-veli odaklı bütüncül modelin çıktılarının verilerle ortaya konduğunu da paylaştı.

Prof. Dr. Arif Aktuğ Ertekin: “Bilgi Toplumsal Paylaşıma Dönüşmeli”

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arif Aktuğ Ertekin, erken çocukluk dönemine yapılan yatırımın kalkınmanın temeli olduğunu belirtti. Çocuk Gelişimi, Ergoterapi, Dil ve Konuşma Terapisi gibi alanların birlikte çalışmasının önemine değinen Ertekin, bilginin sahaya taşınması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Nurper Ülküer: “Zorbalığa Uğrama Oranı İki Kat Daha Fazla”

Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurper Ülküer, engelli bireylerin akran zorbalığına uğrama oranının diğer bireylere göre iki kat daha fazla olduğuna dikkat çekti. Ülküer, sosyal sorumluluk projelerinin bilimsel verilerin sahada uygulanması açısından önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Taha Nusret Bozkurt: “Tek İsteğimiz Amasız Ve Fakatsız Eşitlik”

Zeytinburnu Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Taha Nusret Bozkurt, engelli bireylerin toplumdan beklentisinin “amasız ve fakatsız eşitlik” olduğunu söyledi. Proje sürecinde çocukların bakış açısındaki değişime tanıklık ettiğini belirten Bozkurt, uygulamanın umut verici sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Uzman Sunumları Ve Soru-Cevap Oturumu Yapıldı

Programın ikinci oturumunda Dr. Öğr. Üyesi Demet Gülaldı, Şemsettin Sami Ortaokulu Müdürü Mesut Tüysüz ve Aile Temsilcisi Nuray Akpınar farklı başlıklarda sunumlarını gerçekleştirdi. Panel, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Demir Asma’nın yaptığı genel değerlendirme ve soru-cevap oturumunun ardından belge takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

