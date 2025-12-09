İSTANBUL PAZARCULAR ESNAF ODASI BAŞKANI MESUT ŞENGÜN ZEYTİNBURNUPAZARCILARINI ZİYARET EDEREK HASBİHAL ETİ

Zeytinburnu Pazarcılar Dernek Başkanı Selahattin Sert Gazetemize yaptığı açıklamada şunları söyledi “Perşembe günü hariç haftanın 6 günü Zeytinburnu’muzun değişik bir mahallesinde halkımıza en güzel ve en kaliteli ürünleri en ekonomik fiyatlardan halkımıza sunmak için kar kış yaz demden kesintisiz bir hizmet sunuyoruz.

Zeytinburnu Pazarcılar Derneği olarak Perşembe günü pazarımız yok o günde dernek merkezimizde yönetim kurulu üyelerimiz ve üyelerimiz ile istişareler yapıyoruz.

İstanbul Pazarcılar Esnaf Odası Başkanımız Sayın Mesut Şengün ile ilk olarak Fatih Çarşamba Pazarı ve ardından Zeytinburnu Çarşamba Pazarına ziyarette bulunduk.

Bizleri sevgi ve coşkuyla karşılayan Zeytinburnu pazarcı esnafımıza şükranlarımı sunarım.

Mesut Başkanımıza başarılarının devamını dilerim, Allah yâr ve yardımcısı olsun diyorum.

Zeytinburnu Pazarcılar Derneği Başkanı olarak benim ve tüm Zeytinburnu pazarcı esnaf arkadaşlarımızın desteği her zaman yanındadır” şeklinde konuştu.

Bizde Zeytinburnu Pazarcılar Derneği Başkanı Selahahttin Sert ve yönetimine başarılar dileriz.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)