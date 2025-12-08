AKDEM DE HER ŞEY KADIN VE DEZVANTAJLI GURURUPLAR İÇİN ÇABA HARCIYOR

•“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir İlmek de Sen At” temasıyla, şiddetsiz bir toplum için dayanışmayı ve toplumsal sorumluluk duygusunu güçlendirmeye yönelik bir pano çalışması Yapıldı.

•Pano üzerinde katılımcıların sembolik olarak “bir ilmek atarak” şiddet karşısında birlik mesajı verebileceği interaktif bir düzenleme yer aldı.

•Etkinlikte ayrıca “Gücümüz sevgide, değişim elimizde.” sloganıyla toplumsal farkındalığın artırılması, kadınların yaşam hakkı ve güvenliğinin öneminin vurgulanması hedeflenmektedir.

•Çalışma; kadın, aile ve toplum temelli hizmetlerimizle uyumlu olup, AKDEM’in sosyal sorumluluk ve toplumsal bilinçlendirme misyonunu yansıtmaktadır.

•İlçe genelinde kurum personeli, kadın danışanlar, gençler ve vatandaşların katılımına açık bir farkındalık etkinliği olarak planlandı.

Düzenlenen programa, AÇEV Eğitmeni Avukat Neslihan Karataş, Zeytinburnu Kızılay Kadın Kolları Başkanı Ayşe Küçük Sevme, Ak Parti İstanbul Başkanlığı Kadın Kolları Başkan yardımcısı Ayşegül Pektaş ,Ak Parti Zeytinburnu İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Taş, Zeytinburnu Gökalp Mahalle Muhtarı Tülay Gençtürk, AKDEM çalışanı Kumruşah Gülşen başta olmak üzere çok sayıda kadın ve anne yapılan etkinliğe.

