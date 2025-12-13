İMAMOĞLU’ NDAN İKTİDARA ‘SÜRGÜN’ TEPKİSİ:YARGILANMAKTA OLDUĞUM 9 DAVANIN 9’UNDA DA HÂKİMLER SÜRGÜN EDİLDİ

İktidarın her alanda adaletsizlik ürettiğinin altını çizen İmamoğlu, “Mahkemelerin adalet dağıtmasına da izin vermiyor. Yargılanmakta olduğum 9 davanın 9’unda da hâkimler, başka mahkemelere, başka şehirlere sürgün edildiler.

İKTİDAR, ŞEREFLİ YARGI MENSUPLARINA DA YAPMADIĞINI BIRAKMIYOR

Hukuku ayaklar altına alan iktidar; hâkimler, savcılar kendilerini güvencede hissetmesin, mahkemeler iktidarın emrinde olsun diye, şerefli yargı mensuplarına da yapmadığını bırakmıyor,” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

TEK BİR KİŞİ GİDECEK, MİLLETİN İKTİDARI GELECEK

“Neyi amaçladıklarını, neyi hedeflediklerini hepimiz çok iyi biliyoruz,” diyen İmamoğlu, “Siyasetle, sandıkla başaramadıklarını güdümlü yargı eliyle, zorbalıkla yapmaya uğraşıyorlar. Rakiplerini siyaset dışı bırakarak, milli iradeyi baskı altına alarak, bir vesayet rejimi kurmanın peşindeler. İşte bu anlayış yüzünden, sürekli kriz içerisinde yaşıyoruz. Bu böyle gitmeyecek. Çünkü hiçbir güç milletin iradesinin üstünde değildir. Millet büyüktür,” şeklinde konuştu.

BU ÜLKEDE ‘BEN DEVRİ’ BİTECEK, ‘BİZ DÖNEMİ’ BAŞLAYACAK

“Korkuyla kaçtıkları o sandık, önümüze gelecek ve milletçe rahat bir nefes alacağız,” diyen İmamoğlu, “Eğitimde, sağlıkta, adalette, güvenlikte, dış politikada sadece milletin çıkarlarının gözetildiği, özgür, zengin ve mutlu bir Türkiye’ye kavuşacağız. Milletten yetki alınca, bize yapılanları biz kimseye yapmayacağız. Kendimiz için ne istiyorsak, herkes için aynısını isteyeceğiz. Bu ülkede ‘ben devri’ bitecek, ‘biz dönemi’ başlayacak. Tek bir kişi gidecek, milletin iktidarı gelecek. Tek bir kişi gidecek, 86 milyon adalete, refaha, huzura, mutluluğa kavuşacak. Her şey çok güzel olacak,” ifadelerini kullandı.

BU BÖYLE GİTMEYECEK; HİÇBİR GÜÇ MİLLETİN İRADESİNİN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in, önümüzdeki ilk genel seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiği seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının yargı görünümlü iktidar kumpasıyla tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” buluşmalarının Türkiye ayağının bu haftaki durağı Kayseri oldu.

SİYASETLE, SANDIKLA BAŞARAMADIKLARINI GÜDÜMLÜ YARGI ELİYLE, ZORBALIKLA YAPMAYA UĞRAŞIYORLAR

Kayseri buluşması; Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın hep bir ağızdan okunmasıyla başladı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nı hınca hınç dolduran vatandaşlar, 266 gündür Silivri’de tutulan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapsi istenen İmamoğlu ve diğer tutuklu belediye başkanları lehine sloganlar atarak, iktidarı istifaya davet etti. İmamoğlu’nun, Silivri’deki 12 metrekarelik hücresinden, 75’inci eylem noktası Kayseri’ye yolladığı mektubu, CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer kamuoyu ile paylaştı.

“BU İKTİDAR, MİLLETİN DERDİNE DERT KATIYOR”

İmamoğlu, Özer tarafından okunan mektubunda şunları söyledi:

“Kayseri’nin gönlü zengin, vicdanı hür insanları… Benim güzel vatandaşlarım… Değerli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, kıymetli çocuklar…Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Her birinize hasret ve özlemle sarılıyorum. Hoş geldiniz. Dünyanın en zengin, en mutlu, en özgür ülkelerinden biri olabilmek için her şeye sahibiz. Ama yetmiyor. Çünkü adalet yoksa, bolluk bereket de olmaz, huzur mutluluk da gelmez. Vicdanını, enerjisini, liyakatli kadrolarını kaybetmiş bu iktidar; artık hizmet, icraat değil, sadece adaletsizlik üretiyor. Elini attığı her alanda, her işte birilerini haksız yere koruyup kolluyor, milleti mağdur ediyor. Birilerinin zenginliğine zenginlik katıyor, milletin derdine dert katıyor.”

“MAHKEMELERİN ADALET DAĞITMASINA DA İZİN VERMİYOR”

“Her alanda adaletsizlik üreten bu iktidar, mahkemelerin adalet dağıtmasına da izin vermiyor. Yargılanmakta olduğum 9 davanın 9’unda da hâkimler, başka mahkemelere, başka şehirlere sürgün edildiler. Hukuku ayaklar altına alan iktidar; hâkimler, savcılar kendilerini güvencede hissetmesin, mahkemeler iktidarın emrinde olsun diye, şerefli yargı mensuplarına da yapmadığını bırakmıyor.

Bir avuç koltuk bağımlısı, hukuk devletinin değil, ‘iktidarın hukukunun, iktidarın kurumlarının’ hakim olduğu, milli iradenin hiçe sayıldığı bir tek adam düzenini ayakta tutabilmek için her türlü kötülüğü yapıyorlar. Bu yolda kendilerine engel olacağını gördükleri herkese zorbalıkla, şantajla, kumpasla boyun eğdirmeye çalışıyorlar.”

“BU BÖYLE GİTMEYECEK”

“Neyi amaçladıklarını, neyi hedeflediklerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Siyasetle, sandıkla başaramadıklarını güdümlü yargı eliyle, zorbalıkla yapmaya uğraşıyorlar. Rakiplerini siyaset dışı bırakarak, milli iradeyi baskı altına alarak, bir vesayet rejimi kurmanın peşindeler. İşte bu anlayış yüzünden, sürekli kriz içerisinde yaşıyoruz. İşte bu anlayış yüzünden, vatandaşlarımız her sabah daha yoksul, daha adaletsiz, daha belirsiz bir hayata uyanıyor. Hukuktan, demokrasiden uzaklaştıkça refahtan, bolluktan, bereketten uzaklaşıyoruz. Adaletten, hürriyetten uzaklaştıkça huzurdan, birlikten, kardeşlikten uzaklaşıyoruz. Bu böyle gitmeyecek. Çünkü hiçbir güç milletin iradesinin üstünde değildir. Millet büyüktür.”

“TEK BİR KİŞİ GİDECEK, MİLLETİN İKTİDARI GELECEK”

“Korkuyla kaçtıkları o sandık, önümüze gelecek ve milletçe rahat bir nefes alacağız. Eğitimde, sağlıkta, adalette, güvenlikte, dış politikada sadece milletin çıkarlarının gözetildiği, özgür, zengin ve mutlu bir Türkiye’ye kavuşacağız. Milletten yetki alınca, bize yapılanları biz kimseye yapmayacağız. Hukuktan ve demokrasiden asla ayrılmayacağız. Kendimizi nasıl görüyorsak, herkesi öyle göreceğiz. Kendimiz için ne istiyorsak, herkes için aynısını isteyeceğiz. Bu ülkede ‘ben devri’ bitecek, ‘biz dönemi’ başlayacak. Tek bir kişi gidecek, milletin iktidarı gelecek. Tek bir kişi gidecek, 86 milyon adalete, refaha, huzura, mutluluğa kavuşacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)