AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşma Programına katıldı. Programa, İlçe Başkanı Togay Çoban’ın yanı sıra çok sayıda İstanbul milletvekili de katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Esenyurt - İstanbul

“Sivil toplum siyasetin merkezinde olmalı”

Programda konuşan İl Başkanı Özdemir, sivil toplumun siyasetteki önemine dikkat çekerek, “19 yıllık siyasi hayatımda her zaman sivil toplum kuruluşlarını siyasetin merkezinde konumlandırdım.” dedi.

Özdemir, belediye başkanlığı döneminde ilçedeki binin üzerinde dernek ve vakfı tek çatı altında buluşturan Sivil Toplum Kuruluşları İletişim Merkezini kurduklarını hatırlattı.

“STK’lar sadece kültürel aktarımı değil, aynı zamanda yardımlaşmayı ve toplumsal dayanışmayı sağlar. 6 Şubat depremlerinde bunun bereketini hep birlikte gördük. Adıyaman’da bir milyon kişiye sıcak yemek ulaştırabildiysek, bu sivil toplumun gücüyle mümkün oldu.” ifadelerini kullandı.

“İstanbul’un her ilçesinde varız”

İstanbul genelinde teşkilatın her noktada aktif olduğunu vurgulayan Özdemir, “Sivil toplumun olduğu her yerde biz de varız. İstanbul’un her ilçesinde ayak izimiz var, bundan sonra da Esenyurt’la birlikte adım adım çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

“Esenyurt’ta ben yok, biz varız”

Esenyurt’un Türkiye mozaiğini yansıttığını belirten Özdemir, konuşmasında birlik ve kardeşlik vurgusu yaptı:

“Bu salonda AK Partilisiyle, CHP’lisiyle, DEM Partilisiyle, İYİ Partilisiyle birlikteyiz. Çünkü biz biliyoruz ki; ülke demek millet demektir. Esenyurt’ta ben yok, biz varız.”

“Mazlum coğrafyaların umudu Recep Tayyip Erdoğan’dır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, sadece Türkiye’nin değil tüm mazlum coğrafyaların umudu olduğunu vurgulayan Özdemir, “Balkanlardan Suriye’ye, Karabağ’dan Gazze’ye kadar mazlumların sesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır.” dedi.

“Rumeli’de zulme uğrayanı koruyan da, Karabağ’ın özgürlüğüne vesile olan da, Suriye’deki masumları kurtaran da odur. Bizler de bu çizgide, birliğimizi büyüterek yol yürüyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Artık Hakkari’de roket değil, raket sesi var”

Türkiye’nin terörle mücadelesinde gelinen noktayı değerlendiren Özdemir, Doğu ve Güneydoğu’da güvenliğin ve huzurun tesis edildiğini belirtti:

“Bugün Hakkari’nin dağlarında roket değil, tenis kortlarında raket sesleri duyuluyor. Diyarbakır’da artık barut kokusu değil, fotoğraf çektirme sıraları var. Analar ağlamasın, evlatlar toprağa düşmesin istiyoruz.”

“Hedefimiz: Hizmetle İstanbul’u ayağa kaldırmak”

Konuşmasının sonunda İstanbul ve Esenyurt için hedeflerini anlatan Özdemir, şunları söyledi:

“Biz kısır politik tartışmalara girmeden hedeflerimizi büyüteceğiz. İstanbul’u içinde bulunduğu hizmetsizlikten kurtarıp yeniden hizmet belediyeciliğiyle buluşturacağız. Esenyurt’la birlikte 2029’da çok daha güçlü bir geleceğe yürüyeceğiz.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)