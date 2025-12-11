BEYLER İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI BURHAN BEYLER GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Beyler İnşaat olarak köklü bir inşaat tecrübemiz var. Beylikdüzü ve Esenyurt bölgesinde ciddi ve güzel işlere imza attık. Bu tecrübemizi bu seferde evimiz olarak gördüğümüz Zeytinburnu ilçesinde kullanacağız. Şu an ruhsat bekleyen, yıkım bekleyen ve görüşme aşamasında olduğumuz bir çok projemiz mevcut.

Bizim için hak sahiplerimize verdiğimiz söz ne ise onu zamanında yerine getirip depreme dayanıklı olmayan eksi konutlar yerine depreme dirençli konutlar üreterek halkımızın daha sağlıklı binalarda ve dairelerde ikamet etmesine katkı sunduğumuz için kendimizi mesut ve mutu hissediyoruz.

Bir çok kişinin bildiği gibi 17 Ağustos1999’da yaşadığımız Büyük Marmara depreminden önce Zeytinburnu ne kadar konut yapılmış ise mutlaka hemen hepsinin acil bir şekilde dönüşüme girmesini temenni ederim.

ADA BAZLI DÖNÜŞÜM İÇİN NE DERSİNİZ ?

Keşke komşularımız aşırı isteklerde bulunup Ada bazlı dönüşümü zora sokmasalar da ada bazlı daha planlı ve güzel konutlar yapılabilsin. Bakınız depreme dayanıklı olmayan 100 m2 lik bir yerde oturmaktansa emin olun depreme dayanıklı 80 m2 lik bir yerde oturmak her bakımdan daha akıllıca ve mantıklı bir tercih olsa gerek.

Zeytinburnu Belediyemiz ada bazlı bir dönüşüm olsun diye tam 10 sene bekledi Hatta Seyitnizam mahallesinde 22 dönüm yer rezerv alan yeri olarak ilan edildi. Komşularımızın her biri uçuk ve kanül edilebilir talepler dışında beklentilerini diretince hiçbir dönüşüm olmadığını gören Belediyemiz mecburun mademki ada bazlı dönüşüm olmuyor o halde halkımız çürük çarık binalarda yaşamak zorunda kalmasın diye Belediyemiz apartman bazında yeni binalar yapılsın diye işleri kolaylaştırdı. İşte bu teşvikten ve yarısı bizden projesi kapsamında Zeytinburnu şu an şantiye halinde bir dönüşüme girdi.

Ömer başkan 2019’da belediye başkanı olunca ilk işi sadece işi kentsel dönüşüm müdürlüğü kurarak bu işe verdiği önemi ortaya koymuş oldu.

Benimde hayalim ve düşüncem keşke komşularımız bir araya gelip ada bazlı yerimiz var sizde gelin inşaat yapın teklifi gelse bizde çok memnun ve mutlu oluruz.

Dönüşüme girmek isteyen hak sahipleri iletişim bilgilerinden bize ulaşırlarsa beraber daha güzel bir Zeytinburnu için beraber çalışabilir.

İLETİŞİM İÇİN:

Beyler İnşaat (Burhan Beyler)

Adres : Yeşiltepe Mah. Zeytinburnu – İstanbul

GSM : 0531-622 76 84

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)