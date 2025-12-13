Temizlik Hareketi Hız Kesmeden Devam Ediyor: Süleymaniye ve Ardıçlı’da Sokaklar Baştan Sona Temizlendi

Esenyurt Belediyesi’nin ilçe genelinde başlattığı Temizlik Hareketi, Süleymaniye ve Ardıçlı mahallelerinde yapılan kapsamlı çalışmalarla hız kesmeden sürüyor. Belediye ekipleri, mahallelerin birçok noktasında sokak süpürme, sokak yıkama ve çöp konteynerlerinin yıkanması işlemlerini eş zamanlı olarak gerçekleştirdi.

Ekipler önce sokakları manuel ve mekanik süpürme araçlarıyla temizledi. Ardından yıkama araçları devreye girerek yolları tamamen arındırdı. Çöp konteynerleri ise yerinde yıkanarak hem hijyen hem de kötü kokuyu önlemeye yönelik kapsamlı bir temizlik sağlandı. Çalışmalar sayesinde mahalle genelinde daha temiz, daha düzenli ve daha sağlıklı bir çevre oluşturuldu.

Temizlik Hareketi’nin Başkan Vekili Can Aksoy’un öncülüğünde kararlılıkla sürdüğünü belirten belediye yetkilileri, çalışmaların planlı şekilde tüm mahallelere yayılacağını ifade etti. Yetkililer, ilçede temizlik standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)