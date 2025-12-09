HASAN ULUOCAK’TA KURUCU MECLİS ÜYELERİ İÇİNDE YER ALDI(1984-1989)

1984 Senesinde Belediye olan Zeytinburnu ilçesi çarpık yapılaşma ve gece kondu hali hakimdi. Otogar ve Tabakhaneler ve kumcular başta olmak üzere ilçeye yük olan bir çok kurum bu ilçede idi. Belediye başkanı Dr. Muzaffer Çavuşoğlu, meclis üyeleri ve mesai arkadaşları ilçenin değişim ve gelişimi için samimi bir çalışmanın içine girdiler. İşte ilk yani 1.dönem meclis üyeleri içinde bulunan Hasan Uluocak’ da bilgi, beceri ve tecrübesini Zeytinburnu için kullanmaya başladı.

1984-1989 yılları arasında tam 5 sene boyunca meclis üyesi olarak ilçeye hizmet eden Hasan Uluocak 2.Meclis üyeliğini ise 6.dönem olarak adlandırılan 2009-2014 döneminde bu seferde Ak Parti’den seçilerek Duayen Belediye başkanı Murat Aydın ile 5 sene ilçeye hizmet etti.

HASAN ULUOCAK GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN ÇETİNER’E ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Genç kuşaklara bilgi olsun ve birazda ilçemize belediye başkanı olarak hizmet eden siyasi büyüklerimizi bir kez daha hatırlamak için hangi dönemde kim başkanlık yaptı onları izah etmeye çalışayım.

1.Dönem Dr. Muzaffer Çavuşoğlu 1984-1989

2.Dönem Merhum Hasan Yılmaz 1989-1994

3.Dönem Dr. Adil Emecan 1994-1999

4.Dönem Murat Aydın 1999-2004

5.Dönem Murat Aydın 2004-2009

6.Dönem Murat Aydın 2009-2014 Hasan Uluocak

7.Dönem Murat Aydın 2014-2019

8.Dönem Ömer Arısoy 2019-2024

9.Dönem Ömer Arısoy 2024-2029

Bende 60 yıldan fazla Zeytinburnu ile iç içeyim. Bunun 10 sesini Belediyemizde meclis üyeliği yaparak karınca kararınca resmi olarak belediye başkanlarımız ile beraber ilçemize hizmet etmek nasip oldu. Başta ilk dönem ve beraber çalıştığımız ilk Belediye başkanımız Dr. Muzaffer Çavuşoğlu ve 6.dönem 2009-2014 döneminde beni meclis üyeleri listesine dahil eden her iki başkanımıza teşekkür ederim.

1984’den bu güne kadar tam 41 yıldır bu ilçeye hizmet eden beş belediye başkanımızın içinde Merhum Hasan Yılmaz’ı kısa bir süre önce hakka uğurladık Kendisine Allah’tan rahmet dilerim.

Muzaffer başkan’a, Adil başkan’a, Murat başkan’a ve Ömer başkan’a sağlık sıhhat içinde aileleri ile berber uzun ömürler dilerim. Meclis üyeliği dışında ilçemizin depreme dayanıklı konutlarda yaşaması içinde elimizden geleni yaparak ilçemize değer katmaya devam ediyoruz.

Son olarak şunu da söylemek isterim hepinizin bildiği üzere İstanbul ve özellikle Zeytinburnu ilçemiz birinci derece deprem bölgesidir.

1999 yılından önce yapılan bütün yapıların depreme dayanıklı olmadığını herkes biliyor. Sağlam olmayan 100 m2 evde oturmaktansa depreme dayanıklı 80 m2 lik evde oturmak daha iyidir diyerek hak sahiplerinin acilen konutlarını depreme dayanıklı hale getirmelerini dilerim” şeklinde konuştu.

Bizde İstanbul Times Medya Grubu olarak çevresinde örnek bir siyasi ve iş insanı olan Hasan Uluocak büyüğümüze sağlık, sıhhat içinde uzun bir ömür dileriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)