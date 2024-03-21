Günümüzde kentler kimlikleriyle öne çıkmaktadır.Bir kentin kimliğinin olabilmesi için geleceğini belirleyen bir planı olması gerek.Plani yoksa yada olsana buna göre gelişemiyorsa orada kargaşa vardır orda güvensizlik ve huzursuzluk vardır.

Kentimiz 25 yıldır Ak parti belediyecilik anlayışıyla yonetiliyor.Gelinen noktada kaynakların güvensiz yapılarıyla heba edildiği, plandan yoksun bir kentle karşı karşıyayız.Kağit üstünde birşeyler var ama uygulamada yok yok yok..Vizyon yok.kimlik yok. Bilimsel gerçeklerden olabildiğince yoksun aklın alamayacağı uygulamalarla beton yığınına dönen Kayıp bir kent Zeytinburnu.

Birileri bize başka şekilde yutturmaya kalksada zeytinburnunun durumu içler acısı.durum apaçık ortada.Vizyon sahibi olmayanlar için iyi ,vizyonununuz varsa durum tam bir içinden zor çıkılması zor bir durum.Karmaşik bir kentle karşı karşıyayız.Giren çıkanın belli olmadığı kaynakların rasyonel kullanılmadığı,kararlarda kullanıcının hatta seçtiğimiz meclis üyelerinin bile haberi olmadığı,birilerinin siyasi emellerini bir avuç yandaş insan için hatta rantsal beklentilerini gerçekleştirdiği yapboz tahtasına dönmüş kimliksiz bir kent.O kentin adıdır Zeytinburnu.

Madem kararlarını hiçe sayacaktinuz boş yere toplamasaydiniz Kent Meclislerini.Anlayan anlamıştır.

Bu gidişata dur demenin zamanı gelmedimi?

Bence çoktan geldide geçti bile. Bugün karşımızda bugüne kadar şehri anlayan sorunlarını çözebilen şehre vizyon kalabilen şehri tüm bileşenleriyle ortak akilla birlikte yönetebilen belediye başkanları pek çıkmadı.buna çok şahit olamadık.Neyse olanlar oldu onlar geçmiste kaldi.önumuze bakalim.

Şimdi bir fırsat var yanı başımızda.nokta...

Zeytinburnu için genç, dinamik, eğitimli ve deneyimli vizyon sahibi bir başkan adayımız var ...

Sn İmamoğlu'nun imar konusundaki danışmanlarından biri.Şehir plancısı Sn Onur Soytürk .

Önce "Danışman" kime denir? Onu bir anlayalım.

Danışman sorun çözme kabiliyetine olan kişidir. Halkın ihtiyaçlarını iyi analiz eden, bilimin ışığında teknik gelişmeleri ekonomik koşulları dikkate alarak halkın mutluluğu için planlar yapan kişidir.

Onur Soytürk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun imar konusundaki danışmanıdır.

Zeytinburnu'na aday gösterilmesi ve bölgenin ileri gelen teknik adamlarını yanına alarak birlikte çalışması yeni dönem için önemli bir şanstır.

Şehir plancısı ne iş yapar? Bunu da bir anlayalım.

Şehir plancıları, kentlerin bir vizyon plana göre, ulaşım ağları, binaların ve altyapının inşası, toplu konut projeleri, kamusal alanların tasarımı ve peyzaj çalışmaları gibi alanlarda çalışırlar ve kentin planlı gelişimine yon verirler.

Onur Soytürk şimdiye kadar İstanbul şehrinin bütünü için planlama ekibi içinde çalışmalar yapmış elbetteki başarısından dolayı aday gösterilmiştir.

Demek ki ondan Zeytinburnu'nu halkının mutluluğu için çalışması ve ilçeyi daha çok yaşanabilir bir bölgeye dönüştürmesi bekleniyor.

Gelelim kentsel dönüşüm kavramını anlamaya ve içini doldurmaya...

Deprem sonrası gündeme gelen ve insanın güvenli yapılarda yaşam hakkını birinci sıraya yerleştiren "kentsel dönüşüm" neyi ifade ediyor bizim için,kentsel dönüşüm ne demektir?

Kentsel dönüşüm yıpranmış,fonksiyonunu neredeyse kaybetmiş,niteliksiz güvensiz bir kenti bilimsel veriler ışığında bütüncül bir planla yeniden inşa etmektir.

İnsan canının degeri para ile ölçülemez.

Güvenli evlerde oturmak her insanın hakkıdır.Guvenli yaşanabilir bir kenttede..Peki bugüne kadar yapılanlar neydi.Kentsel dönüşüm tabelası altında rantsal paylaşım diyebilirsiniz?Diyebiliriz.

Normalde 50-60 yıllık binalar eskimiştir. Yıkılması ve yerine yenisinin yapılması güvenlik adına şarttır.

Zeytinburnu deprem bölgesidir ve beklenen deprem, ne yazık ki hesaplara göre ilçe binalarının yüzde 70'ini yerle bir edecektir.

Almanya'da 20 yaşındaki binalar deprem gibi bir dertleri olmamasına rağmen yıkılıp yerine yenileri yapılıyor.



İşte bu dönüşümü güvenle gerçekleştirmek genel yöneticiler kadar yerel yöneticilerin de asıl görevidir.

Onur Soytürk bu işin uzmanıdır ve kuşkusuz doğru kararları verebilecek vizyon planıyla karşımıza çıkan kişidir.

O nedenle Zeytinburnu halkı bugüne kadar güvenliğimiz için birsey yapmayan,üstüne üstün ihtiyacımız olan arazilerimizide yanlış kararlarıyla yok eden nerdeyse kentimizin kaderiyle başbaşa bırakan denenmiş insanları elinin tersi ile bir kenara iterek işin uzmanını yönetime getirecek görevi işin ehline verecektir.

Onur Soytürk'e vermelidir. Zeytinburnu bu şansını iyi kullanmalıdır.

Daha fazla geç kalmadan! ŞİMDİ!!!!

Not:sabah saat 5

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajsnsı (İTHA)