İBB BAŞKAN VEKİLİ NURİ ASLAN: “50 BİN ÖĞRENCİMİZE 125 MİLYON DEĞERİNDE KIRTASİYE VE EĞİTİM DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ”

Esenyurt’taki dağıtım töreninde konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, “Ekrem Başkanımız 2019’da göreve başlarken tek bir hayali vardı: Çocukları gülen, gençleri Geleceğe güvenle bakan, kadınları güçlü, haneleri huzurlu bir İstanbul… O günden bu yana hiç durmadan çalıştık. Aynı kararlılıkla çalışmaya devam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Esenyurt Şehit Serkan Özbakır Ortaokulu’nda düzenlenen kırtasiye dağıtım törenine meclis üyeleri, muhtarlar, İBB bürokratları, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, “Adını bu vatan için canını ortaya koymuş aziz bir şehidimizden alan bu okulda, sözlerime başlarken başta Şehit Serkan Özbakır olmak üzere vatanımız uğruna hayatını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.” diyerek konuşmasına başladı.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner -Esenyurt - İstanbul

NURİ ASLAN: “EKREM BAŞKANIMIZIN 2019’DA BAŞLATTIĞI BU BÜYÜK DAYANIŞMAYI BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞIZ.”

“Ekrem Başkanımız 2019’da göreve başlarken tek bir hayali vardı: Çocukları gülen, gençleri geleceğe güvenle bakan, kadınları güçlü, haneleri huzurlu bir İstanbul…” diyen Aslan, “O günden bu yana hiç durmadan çalıştık. Aynı kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki bu yoğun koşturmacada bizim en büyük dayanağımız evlatlarımızın sevgisi, ailelerimizin hayır duasıdır. Bugün çocukları canından çok seven, bir buçuk yılı aşkındır hukuksuzca Silivri’de tutulan Ekrem Başkanımızın da aklı ve kalbi burada, biliyorum. Sizlere Ekrem Başkanımızın kucak dolusu sevgilerini ve selamlarını iletiyorum.” dedi.

İBB’nin yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde 8,7 milyar liralık eğitim destek programını açıkladığını hatırlatan Nuri Aslan, “Bugün ise aradan 24 saat bile geçmeden çocuklarımızın yanındayız. Dün sözümüzü söyledik, bugün o sözü çocuklarımızın sıralarına taşıyoruz. Çünkü biz ne diyoruz? ‘İBB Hep Yanında’. Ekrem Başkanımızın 2019’da başlattığı anlayışla İBB tarihinde ilk kez açtığımız öğrenci yurtlarımızdan Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerimize, üniversite öğrencilerimize sağladığımız desteklerden kırtasiye ve beslenme desteklerimize kadar eğitimin her aşamasında çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olduk.” diye konuştu.

“50 BİN HANEMİZE AYDA 3 BİN LİRA BESLENME DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ”

İBB’nin desteklerine dair ayrıntıları paylaşan İBB Başkanvekili Aslan, “2019’dan bugüne 238 bin 271 öğrencimize kırtasiye ve eğitim seti desteği sağladık. Yeni dönemde 50 bin öğrencimize toplam 125 milyon lira değerinde kırtasiye ve eğitim desteği sağlayacağız. Ve bugün bu büyük desteğin ilk adımını burada, çocuklarımızla birlikte atıyoruz. Ama desteğimiz kırtasiye desteği ile bitmiyor. 2027 yılında 50 bin hanemize ayda 3 bin lira beslenme desteği sağlayacağız. Bunun için tam 1 milyar 800 milyon liralık kaynak ayırıyoruz.” dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:

“150 MİLYON LİRALIK OKUL KIYAFETİ DESTEĞİ VERECEĞİZ”

“30 bin evladımıza kişi başı 5 bin lira olmak üzere toplam 150 milyon liralık okul kıyafeti desteği vereceğiz. “Kızlar Okusun Diye” desteğimizle 90 bin kız evladımıza toplam 315 milyon lira destek sağlayacağız. “Sen Oku Diye” desteğimizle de 100 bin öğrencimize toplam 350 milyon lira ulaştıracağız. Üniversiteli gençlerimizi de yalnız bırakmıyoruz. 125 bin üniversite öğrencimize kişi başı 20 bin lira olmak üzere toplam 2,5 milyar liralık sosyal destek sağlayacağız. Öğrenci evlerinin su ve doğalgaz faturalarından barınma desteğine kadar gençlerimizin yanında olacağız.”

“ÖĞRENCİLERİMİZ İLK AYLIK ABONMANLARINI YALNIZCA 1 LİRAYA ALABİLECEK”

“Bir müjdemizi de buradan gençlerimize tekrar hatırlatayım: 21 Eylül ile 17 Ekim tarihleri arasında öğrencilerimiz ilk aylık abonmanlarını yalnızca 1 liraya alabilecek. Bizim için eğitim yalnızca okulun kapısından içeri girmek değildir. Beslenmedir. Barınmadır. Ulaşımdır. Temiz bir sınıftır. Bir kitaba, bir müzeye, spora, sanata ulaşabilmektir.

Bir çocuğun hayal kurabileceği koşulları yaratmaktır. İlkokul sırasından üniversite kapısına kadar; kırtasiyesinden beslenmesine, ulaşımından barınmasına kadar İBB Hep Yanında! Ekrem Başkanımızın 2019’da başlattığı bu büyük dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz.

Çünkü biliyoruz ki İstanbul’un umudu çocuklarımızdır. Türkiye’nin geleceği de onların kuracağı hayallerdir. Gelecek sizindir. Türkiye Cumhuriyeti sizlerle daha da yükselecektir. Yeni eğitim-öğretim yılımız öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ailelerimize hayırlı olsun.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA )