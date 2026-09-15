İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Zeytinburnu Belediyesi ile Zeytinburnu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Kültür ve Sanat Kursları, yeni eğitim sezonunda da sanatseverleri bir araya getirecek.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi bünyesinde gerçekleştirilecek eğitimler; geleneksel sanatlardan müziğe, sahne sanatlarından kişisel gelişime kadar geniş bir yelpazede sunulacak. Yeni dönemde 25 farklı branşta ücretsiz ve sertifikalı eğitim verilecek.

Sanatın 25 Farklı Dalında Eğitim

2026-2027 eğitim sezonunda; bağlama, çömlek, diksiyon, ebru, fotoğraf, gitar, halk oyunları, hüsn-i hat, kalem işi, kaligrafi, keman, kemençe, minyatür, ney, Osmanlı Türkçesi, piyano, rölyef, şan, temel resim, tezhip, tiyatro, ud, yağlı boya, yan flüt ve yazarlık branşlarında kurslar açılması planlanıyor.

15 yaş ve üzerindeki herkesin başvurabileceği kurslarda, katılımcıların eğitim süresince kullanacakları malzemeleri kendilerinin temin etmesi gerekiyor. Kursların açılabilmesi için yeterli başvuru sayısına ulaşılması şartı aranırken, sertifika almaya hak kazanabilmek için derslere yüzde 70 oranında devam zorunluluğu bulunuyor.

Ön Kayıtlar 10 Ekim’e Kadar Sürecek

Ön kayıtları 14 Eylül- 10 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, haftanın yedi günü 09.30-19.00 saatleri arasında Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nden yüz yüze yapılabilecek. Kursa ön kayıt olmak isteyenler, ayrıca zeytinburnukultursanat.com⁠￼ adresi üzerinden de çevrim içi başvuruda bulunabilecek

12- 18 Ekim Haftası Kesin Kayıtlar Yapılacak

Kurslara ön kayıt yaptıran kursiyerler ile kurs eğitmenleri 12- 18 Ekim tarifleri arasında eğitim süreci ile ders gün ve saatlerine ilişkin toplantılar yapılacak. Toplantıya günü ve saatiyle ilgili kursiyerlere kayıt esnasında bildirilen telefon numarasına mesaj yoluyla bildirilecek. Yapılacak toplantılar sonrası kesin kayıt yaptıran kursiyerlere mesaj yoluyla ayrıca ders programı da bildirilecek. Ders programlarında gerekli görülmesi hâlinde değişiklik yapılabilecek.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)