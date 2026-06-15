Saadet Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanı Semih Deniz’ "Gel seni dinleyelim" faaliyeti kapsamında Zeytinburnu sakinleri ile ilçe merkezinde bire bir görüşerek, sorunları, sıkıntıları ve halkın taleplerini dinledi.

Halkın gündeme getirdiği sorun ve problemler bir dosya haline getirilip, çözüm konusunda gerekli çalışma yapılacak ve yetkili yerlere ulaştırılacaktır.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan yaptığı muhalefet ile iktidar partisini nükteli bir şekilde eleştirip dikkatleri üzerinde topluyor. Akmatik ve ne alaka kanka çıkışları uzun süre toplum içinde konuşuluyor….

Kim ne derse desin Saadet partisi yapılacak ilk seçimde yeniden refah Partisi ile beraber ittifak halinde seçime girerse 7000 sokak röportajı yapan bir kişi olarak %7 ülke barajını rahatlıkla aşabileceklerini düşünüyorum onlar da bu sene ilk kez merhum Erbakan hocanın vefat yıldönümünde kabri başında birlikte ilk kez bu sene anma programı düzenlediler bundan yola çıkarak yapılacak ilk genel seçimde Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nin ittifak halinde seçime girmeleri halinde % 7 ülke barajını aşabilecekleri tahmin ediliyor.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA