24 TEMMUZ TÜRK SİYASET TARİHİ İÇİN FARKLI BİR GÜN OLDU YENİ PARTİ ÜLKEYE HAYIRLI OLSUN

CHP’den istifa eden Özgür Özel partisinin kuruluş evraklarını imzaladı.

Özgür Özel ile beraber 91 milletvekilinin kurucular kulunda yer aldığı Yeni Parti’nin resmi evraklarını Murat Emir iç işleri bakan yardımcısı hukukçu Bülent Turan’a teslim etti.

İstanbul Times Haber Merkezi – Yıldız Çetiner

Özgür Özel, evrakları imzaladıktan sonra, "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun" dedi.

Öte yandan Özgür Özel, sanal medya hesaplarındaki biyografisini de yeniledi. Özel'in 'X' hesabında Yozgat'ta traktör üzerinde çekilen fotoğrafı ile birlikte 'Yeni Parti' logosu ve Atatürk'ün fotoğrafı ile 'Köylü milletin efendisidir' ifadesi yer aldı.

KURULUŞ DİLEKÇESİ TESLİM EDİLDİ

Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na sunuldu. Ankara Milletvekili Murat Emir ile Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, İçişleri Bakanlığı’na partinin kuruluş dilekçesini teslim etti.

Murat Emir, başvurunun ardından bakanlık önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Murat Emir, Lozan’ın 103’üncü yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, “Bugün milletimizle birlikte, işçilerimizle, umudu kırılan gençlerimizle, iş bulamayanlarımızla, tarlasına küsen üretimden kopmuş çiftçilerimizle, 23 bin 552 lira emekli maaşına mahkum edilen emeklilerimizle, açlık sınırının çok altında bir gelirle çalışmak zorunda kalan asgari ücretlilerimizle, yok sayılanlarımızla, gençlerimizle, kadınlarımızla büyük umut dolu kutlu bir yolculuğa çıkıyoruz.

Bu yolculuğa çıkarken arkamıza bakmıyoruz. Mustafa Kemal'den aldığımız ödevle, Kuvayımilliye' den aldığımız güçle, Cumhuriyete olan bağlılığımıza ve onu sonuna dek korumaya dönük inancımızla yolumuzu yürüyoruz.

Milletimizle kol kola, omuz omuza yürüyoruz. Arkamızda sarayda tasarlanan kirli planları, saray sofrasına oturanları, binaları, masaları, sandalyeleri bırakıyoruz. Ama bu ülkeyi daha adil, daha eşit, emeğinin karşılığını aldığı bereket dolu bir ülke yapmak üzere tüm milletimizle birlikte kimseyi ayrıştırmadan, kimseyi ötekileştirmeden yürüyoruz. Yürümeye devam edeceğiz" de

'PARTİMİZİ MİLLETİMİZ KURDU'

Emir, Yeni Parti'nin Türk siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olacağını belirterek, "Yeni partimizi, yepyeni partimizi kurduk, kuruyoruz.

İçişleri Bakanlığımızdan kuruluşla ilgili belgelerimizi aldık. Artık umuyoruz ki saatler içerisinde diğer prosedürler de tamamlanacak ve gün bitmeden partimiz hukuken kurulmuş olacak ve Türk siyasi yaşamına umuyoruz ki çok önemli hizmetler, katkılar yapacak. Ülkemize, devletimize, milletimize hayırlı olsun" dedi.

Partinin toplumun desteğiyle kurulduğunu ifade eden Emir, "Yürüyüşlerde kuruldu. Doluların altında kuruldu. Milletimizle kuruldu. Bu partiyi milletimiz kurdu.

Herkesin emeği, herkesin umudu var bu partide. Biz bu sorumluluğun farkındayız. Ve hep birlikte, birlikte yola çıktıklarımızla Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde ülkemizin üstüne çöken, vatandaşlarımızın omuzuna çöken bu karanlığı yırtıp atacağız. Güzel günlere kavuşacağız. Güçlü devleti, güçlü kurumları olan güçlü devleti hep birlikte ayağa kaldıracağız. Daha adil bir Türkiye, haksızlıkların olmadığı, yargının siyasallaşmadığı, yargının muhalif sayılan herkesin ve her kurumun tepesinde sallandırılmadığı bir Türkiye'yi kuracağız.

Herkesin umut dolu olduğu, liyakatli, ‘Çalışırsam başarırım, kimse hakkımı yemez' dediği bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız.

Biz bu ülkeye, bu güzel ülkeye ve bu güzel ülkenin güzel insanlarına güveniyoruz. Onlardan bu umudu alıyoruz, bu ışığı alıyoruz ve onlarla birlikte başaracağımıza inanıyoruz.

Umut dolu bir başlangıcın arifesindeyiz. Bu umut dolu başlangıcı hep birlikte halkın iktidarıyla taçlandıracağız" dedi.

ANKETLER VE SOKAK RÖPORTAJLARI YENİ PARTİNİN BAŞARILI OLACAĞINI SÖYLÜYOR

19 Yıldır 7.000’den fazla siyasi içerikli sokak röportajına imza atan gazeteci yazar Hüseyin Çetiner şunları söyledi “Şu an ülkemizde ciddi bir ekonomik krizin olduğunu ister iktidar isterse muhalefet olsun herkes kabul ediyor. Uzun süreli randevulardan dolayı sağlık’ ta sıkıntılar var. Eğitime yine bir çok sıkını var.

Adalet’e güvenin dip seviyelerde olduğunu yaptığımız sokak röportajlarından her an görebiliyoruz.

Yıllar önce tarım ve hayvancılıkta dünyada kendi kedine yeten 7 ülkeden birisi iken bugün etimizi Sırbistan’ dan, Mercimeğimizi Kanada’dan buğdayımızın Rusya ve Ukranya da ithal edecek duruma gelmişken Yeni Parti’nin halka bu sorunları ben çözerim güveni verebilirse iktidar olmaması elden bile değil.

Yeni Parti aşırı bir medya gücü olan Ak Parti ile kavgaya tutuşursa ve seçim günü ülke genelindeki bütün sandıklara sandık sorumlusu koyup ıslak imzalı mazbata alırsa iktidar olma imkanı çok mümkün görünüyor.

Art niyetli bazı gazetecilerin ve kendisine uzman diyenlerin Yeni parti daha doğmadan boğmak için bilimden ve ilimden yoksun olan bu kesimin yalan ve yanlış düşüncelerini ile moral bozmaya yönelik eylem ve söylemleri sadece propaganda amaçlı olduğunu söylemek zor değil.

DSP’den ayrılan İsmail Cem, CHP ’den ayrılan Enine Ülker Tarhan ve son olarak Ayrılan Muharrem İnce’nin kurduğu Memleket partisinin de başarısız olacağını iddia ediyorlar.

Siyasette her devrin kendine özgü ruhu vardır. Daha önce hiçbir zaman 10 milyonlarca emeklinin ve asgari ücretinin aldığı maaşın hiçbir zaman kiraya yetmediği olmamıştır.

Uzun lafın kısası yeni Parti halkın yaşamı ile alakalı bir söz söylemezse, Ak Parti ile gereksiz bir kavgaya girip enerjisini yanlış bir yerde heba etmek yerine çarşı’ da Pazar’da Köy’ de kentte halkın içinde olursa ilk seçimde iktidar olacaktır.

Belki Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP’de yapılacak seçimde 3 veya 4 puan oy alabilir ancak öte yandan MHP’den Ak parti’ den memnun olmayan ciddi bir seçmen kitlesinin Yeni Partiyi Ak Partiye karşı en güçlü rakip parti olarak gördüğü için sırf Ak Parti artık değişsin diye en güçlü 2.partiye oy vereceğim diyenler sokakta azımsanmayacak sayıda var.

Her şey ülkemizin selameti için iyi olsun diyen Çetiner bütün partilere başarılar diledi.

Kaynak İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)