TÜRK SİYASET TARİNİNE YEP YENİ BİR PARTİ DAHA KATILDI

Kuruluş işlemlerini tamamlayarak 29.06.2026 tarihinde faaliyete geçen Cumhuriyet Emek Partisi (CEM Parti), Cumhuriyetimizin temel harcı olan sosyal devlet anlayışıyla yola çıktı. Tüm dünyanın hakimiyet kurmak istediği ülkemizin geleceğe umutla bakmasını sağlamaya yönelik politikalarıyla devletle milleti barıştıracak, sorunları ivedilikle çözüme kavuşturacağız.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

CEM Parti, kendisini klasik siyasi eksenlerin dışında tanımlıyor: sağ, sol, milliyetçi ya da liberal bir parti değil, bir “Akıl Partisi”. Partinin vizyonu; ideolojik kalıplar yerine bilimi, veriyi ve dünyada işe yarayan uygulamaları esas alan, insan onurunu ve hukukun üstünlüğünü merkeze koyan bir devlet anlayışı kurmak. Misyonu ise Türkiye'yi; adalette, üretimde, eğitimde, bilim ve teknolojide dünyanın en yaşanabilir ve en saygın ülkelerinden biri hâline getirecek somut ve uygulanabilir bir yol haritasını hayata geçirmek.

Cumhuriyet Emek Partisi, Türkiye'deki teşkilatlanma sürecini tamamlamak üzere. Liyakat sahibi ve toplumda sözü geçen kanaat önderleri, şimdiden partimizin çatısı altında başta ekonomi olmak üzere sağlık, eğitim, kültür, hukuk, iç ve dış politika konusundaki tecrübelerini partimize aktarıyor. Türk siyasetinde yaşanan ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı kısır çekişmelerden uzak, birleştirici ve toplumun her kesimini bünyesinde buluşturan projeler CEM Parti'de Türk halkıyla buluşacak.

Cem Parti, kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” düsturuyla hem dünyada hem de ülkemizde barışın hâkim olması için bıkmadan usanmadan çalışacak. Ekonomik olarak büyük sıkıntıda olduğunu bildiğimiz halkımızın refaha kavuşması için gerekli her adımı atacak; bugüne dek sahipsiz bırakılan halkımızın sıkıntılarını çözüme kavuşturmak üzere hazırladığı projelerini hemen hayata geçirecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)