CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu:Oylarımızı böldürmeyecek, Sarıyer’e sahip çıkacağız

Düzenlenen iftar programında komşularına seslenen Aksu, ’18 yaşında elektirikle tanışan, beş sınıf bir arada okuyan içinizden bir kardeşinizim. Yaşadığınız sorunları anlıyorum ve çözmek için gece gündüz çalışacağım. Benim makamım sokaklar olacak. Bunun için sizlerin de oylarınıza, sandıklarınıza sahip çıkmanızı ve Sarıyer’i bir daha kazanmak için desteklerinizi bekliyorum’ dedi

Ramazan ayı dolayısıyla her akşam başka bir gönül sofrasında komşularıyla bir araya gelen CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, bu kez Maden Mahallesi sakini komşularıyla bir araya geldi. Madden Mahallesi Çevre Güzelleştirme Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Eren Malkoç, dernek yönetimi, CHP Meclis Üyesi Adayları Aytekin Şit, Uğurhan Atma, Birgül Tekçe ile birlikte yüzlerce kişilik iftar sofrasında Maden Mahallesi sakinlerinin coşkulu karşılaması ve ilgilerinden dolayı Aksu, tüm komşularına teşekkür etti.

‘Sorunlarınızın çözümü için gerekirse kapı önlerinde yatacağım’

İftar programında kendisine iletilen mahallenin sorunları ile ilgili konuşan CHP Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu şunları söyledi: Öncelikle Allah tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri, dergah-ı izzetinde kabul eylesin. Gönül sofrasında bu güzel ortamda neşeniz her daim böyle olsun. Gülen yüzünüz hep gülsün. Ayağınıza taş değmesin.

Değerli komşularım, mahallenize spor sahası, kreş, taziye evi, sosyal tesis ihtiyacınızı, sokaklarınızın asfaltlanmasını, kaldırımların yapılmasını, tapu ve mülkiyet sorunlarınızın çözülmesini, evlerinizin yenilenmesini istiyorsunuz.

Bunlar sizin haklı talepleriniz. Burada mahalleler birliğinden arkadaşlar da var. Ben mahalleler birliğinde tapu mülkiyet sorununun çözümü ve dönüşümü için protokole imza atan ilk belediye başkan adayıyım. Ve o protokolü imzalarken, protokole ek bir madde ekledim.

O maddede, ‘Sorunlarınızın çözümü ve tapularınızı almanız için belediye başkan başkanı olarak gerekirse kapı önlerinde yatacağım’ ifadesini ekledim ve altına imzamı attım. Yani bunun daha ötesi bir şey söylememe gerek yok.

‘İçinizden bir olarak size karşı tüm görevlerimi yerine getireceğim’

Ben elektrikle on sekiz yaşında tanışmış, beş sınıf bir arada okumuş bir kardeşinizim. İçinizden biriyim bunu bilmenizi istiyorum. Sizin yaşadığınız sorun benim sorunumdur. Sizin sevinciniz de benim sevincimdir. Üzüntünüz de benim üzüntümdür. Ve göreceksiniz Oktay Aksu olarak makamım sokaklar olacak. O belediye binasına da doğru dürüst gireceğimi düşünmüyorum.

Bu nedenlerle ulaşım sorunu, asfalt sorunu, sosyal tesis sorunu, kreşler, spor sahası ihtiyacınız olduğunu biliyorum. Bunları sizlere sağlamamız bir lütuf değildir. Bunlar biz yerel yöneticilerin size ulaştırması gereken hizmetleridir. Çocuklarımızın rahatlıkla gidebileceği parkların, gençlerimizin güzel vakit geçirebilecekleri bir tesisleri yok. Yerel yöneticiler olarak bunların tamamı bizim görevimiz.

31 Mart’tan sonra ilk işimiz sizlere hizmet üretmek olacak. Fen İşleri Müdürlüğü’nün bütçesi en az beş kat arttıracağız. Sevgi ve barış teknelerinde gezmeye biraz ara vereceğiz. Hizmet üreteceğiz. Tüm Maden Mahallesi komşularım başta olmak üzere bu gecede beni komşularımla bir araya getiren Tolga Şit, Meclis Üyesi Adayımız Aytekin Şit, arkadaşlarım, kardeşlerim ve diğer meclis üyesi arkadaşlarım hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Kendinize iyi bakın. Hep beraberiz. Oyları bölmüyoruz. Oyları böldürmüyoruz. Sandıklara sahip çıkıyoruz. Ve Sarıyer'e sahip çıkıyoruz ve Sarıyer'de dördüncü kez de burada iktidara gelmek için tüm gücümüzü seferber ediyor hepinize iyi akşamlar diliyorum.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)