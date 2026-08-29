BİLGİ GÜÇTÜR AMA TÜRKİYE DE BİLGİNİN ÖNEMİNİ BİLEN ÇOK AZ KİŞİ VAR

İstanbul Times Tv Özel YouTube kanlı ve İstanbul Times Tv Face Book başta olmak üzere dijital mecralarımızda yayınlanmak üzere sokaktaki her türlü riski göze alarak geçen 19 senede yaklaşık 7000 civarında siyasi ağırlıklı sokak röportajını yayınladık.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Bu çalışmaları yaparken telefon ile anket yapanlar gibi tehlikesiz bir iş yapmadık, yapmıyoruz ve yapmayacağız da.

6 Şubat 2008’den bu yana sokaklarda, caddelerde, mahallelerde ilçelerde ve illerde hep halkın içinde ve yanında olduk.

Seçmenin mimiklerine, yüz ifadesine bakarak direkt sorumuzu sorduk. Biz soruyu sorarken seçmenin her türlü hal ve hareketlerini yakından gözleme imkanı buluyoruz.

Bu 19 sene içinde emeğin değerini ve bilginin gücünü bilen iki kişi dışında ne bir siyasi partinin genel başkanı, ne basından sorumlu genel başkan yardımcısı ne de İstanbul il başkanları veya diğer ilgili hiç yetkilisi, Ey İstanbul Times Tv sizin sayısız videonuz sosyal medyada karşımıza çıkıyor.

Biz yayınladıklarınızı zaten izliyoruz ancak bu işin birde kamera arkası var orada neler oluyor oturup konuşalım mı demedi. Sizinle sohbet edersek 19 yıllık tecrübenin özetini alıp seçmeni daha yakından analiz etmek isteriz demedi.

Sadece 2019’da Millet ittifakının İBB adayı Ekrem İmamoğlu 2019 yerel yönetim seçimlerinden önce İkitelli Organize Sanayi Bölgesi yönetim binasında yapılan kahvaltılı toplantıda basının masasına geldi bana bakarak aynen şunları söyledi “ Hüseyin bey ben İstanbul Times Tv olarak sizi yakından takip ediyorum. Sokak röportajlarınız ile halkın gündemini çok güzel takip ediyorsunuz ve sokağın nabzını bize yaşatıyor ve bize iletiyorsunuz dedi” Emeğimizi gören ve takdir eden bir İBB adayının bu övgü dolu sözleri hem de onlarca ajans muhabiri ve diğer basın mensubunun içinde bu sözleri sarf etmesi bizim çalışma şevkimizi daha da arttırdı. Diğer emeğe saygı duyan kişi de Anahtar parti Zeytinburnu ilçe başkanı akademisyen Doğan Akdeniz oldu. Doğan başkan bizimle konuşarak değerli bir iş yapıyorsunuz mümkün ise acaba Zeytinburnu sokaklarında seçmen' e Anahtar parti deyince aklınıza ne geliyor sorusunu sorsanız olur mu bizde kendimizi halkın dilinde ve gözünde görmüş olur ve ona göre siyasi politikalar üretiriz diyerek emeğe saygı duyarak işimize değer verdi.

Sokak röportajları başkanlık sisteminde önce çok zevkli ve neşeli oluyor seçmen korkmadan çekinmeden her türlü görüşünü rahatlıkla ifade edebiliyordu.

Şu an ise haklarında dava açılan ve para ödenmesi için zorlanan seçmen sayısı arttığı için artık soru sormak istediğiniz 10 kişiden ancak 1 kişi konuşuyor.

O kişide korkusuzca serbest konuşmak yerine çok dikkati evet hayır diyerek açılırsam ağzımdan çıkacak olumsuz bir düşünceden dolayı davalara maruz kalırım korkusu ile konuştuğunu söylüyorlar.

AK PARTİNİN İSTANBUL’DA EN YÜKSEK OY ALDIĞI İLK 3 İLÇE İÇİNDE YER ALAN BAĞCILAR’DA 18.08.2026’DA YÜRÜYÜŞ YOLUNDA YAPTIĞIZ SOKAK RÖPORTALJINDA SORDUĞUMUZ SORULAR VE CEVAPLAR

-Bu Pazar günü bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? ( İyi Parti ve Ak Parti diyenlerin dışında Peki cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan ve İmamoğlu 2.tura kalsa orada kime oy verirsiniz sorusunu sorduğumuz 40 kişi şu cevabı vermiş;

-Ak Partiye oy veririm diyen kişi sayısı 4

-Yeni Partiye oy veririm diyen kişi sayısı 11

-DEM Partiye oy veririm diyen kişi sayısı 10

-Saadet Partisine oy veririm diyen kişi sayısı 1

-Zafer Partisine oy veririm diyenlerin sayısı 1

-Diğer ve kararsızım diyenlerin sayısı ise 12

Video Linki:

https://www.youtube.com/watch?v=O_4P2N9klXI

Bu kararsız olanların içinde muhtemelen çok az bir kesimi seçimde Ak Partiye oy verebilir.

Soru sorduğumuz 40 kişi içinde cumhurbaşkanlığı seçimi 2.tura kalırsa ve orada Recep Tayyip Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu yarışırsa ben oyumu Ekrem İmamoğlu’na veririm diyenlerin sayısı 17, Erdoğan diyenlerin sayısı ise 7’de kadı.

TÜRKİYE’DE ADALET VAR MI YOK MU SORUMUZA İSE 39 KİŞİ CEVAP VERMİŞ

-Hayır Adalet Yok Diyenlerin sayısı 34 kişi

-Evet var diyenlerin sayısı ise 2 kişi

-Kararsızım diyenlerin sayısı ise 3 kişi

Video Linki:

https://www.youtube.com/watch?v=4FhIL9DD4kk&t=3s

MUHALEFET MİLLETVEKİLLERİ VE BELEDİYE BAŞKANLARININ PARTİLERİNDEN İSTİFA EDİP AK PARTİYE KATILMALARI DOĞRU MU DEĞİL Mİ SORUMUZA İSE 38 KİŞİ CEVAP VERMİŞ

-Doğru değil diyenlerin sayısı 28 kişi

-Evet doğru diyenlerin sayısı 4 kişi

-Kararsızım diyenlerin sayışı 6 kişi

Video Linki:

https://www.youtube.com/watch?v=BD3BaXyQm1k

EKREM İMAMOĞLU DEYİNCE AKLINIZA NE GELİYOR SURMUZA İSE 37 KİŞİ CEVAP VERMİŞ

-Olumlu fikir beyan edenlerin sayısı 23

-Olumsuz fikir beyan edenlerin sayısı 1

-Fikir beyan etmek istemeyenlerin sayısı 13

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)