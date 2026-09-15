“Çocuğum Okula Başlıyor! Okula Uyum Yolculuğunda Ebeveynin Rolü” başlıklı programda, okula yeni başlayan çocukların yaşayabileceği uyum sorunları ve bu süreçte ebeveynlerin üstlenmesi gereken roller hakkında bilgi verilecek. Çocukların okul hayatına daha sağlıklı bir başlangıç yapabilmeleri için ailelerin dikkat etmesi gereken noktalar da katılımcılarla paylaşılacak.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek seminer saat 14.00’te başlayacak. Program süresince 3-6 yaş arasındaki çocuklar için aktivite alanı da oluşturulacak.

Katılımın kontenjanla sınırlı olduğu seminere kayıtlar zeybim.zeytinburnu.bel.tr⁠￼ adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)