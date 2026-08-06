İLK OPERASYON İSTANBUL VE ÜLKENİN EN BÜYÜK İLÇESİ OLAN ESENYURT’A, İKİNCİSİ İSE BEŞİKTAŞ’A VE TURPUN BÜYÜĞÜ OLARAK ANILAN İBB’YE İSE 3.OLARAK 19 MART 2025’DE DEV BİR OPERASYON YAPILDI…

Toplumun büyük bir kesimi parti fark etmeksizin üç aşağı beş yukarı bütün belediyelerde eksik, hata suistimal ve yanlışların olabileceğine herkesi ihtimal veriyor. 103 yıllık Türkiye cumhuriyetinde bir çok siyasi parti fiilen başka yerde çalıştığı halde kendisine bağlı belediyelere 5-10 kişiyi danışman kadrosunda isdihdam ettirerek kanunlara uygun olmayan işler yaptıklarını herkes biliyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Ancak suyun başında olan hükümet merhum Ak partili Prof.Dr Burhan Kuzu’nun oğlan bizim kız bizim neden kendi kendimize dava açalım demişti.

Yine diğer bir Ak Partili vekil olan Galip Ensarioğlu biz iktidar da iken kendi vekillerimizi ve belediye başkanlarımızı neden yargılayalım diyerek yaşanan fiili durumu net bir tavır ile ortaya koymuştu.

31 MART 2024 YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİNDE İSTANBUL HALKI ÖZGÜR İRADELERİ İLE 39 İLÇENİN 26’SINDA BAŞKANLIĞI CHP’YE VERDİLER.

BUGÜNE KADAR TUTUKLANAN CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANLARININ YİRİNE 6 BAŞKAN VEKİLİ BİR ŞEKİLDE MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN AK PARTİLİ VEKİLLERİ SEÇTİ…

CHP’Lİ ŞİŞLİ VE ESENYURT BELEDİYE BAŞKLANLARI YERİNE İSE KAYYIM ATANARAK 8 CHP’Lİ BELEDİYENİN BAŞKANLIĞI CHP’LİLERİN ELİNDEN ALINMIŞ OLDU.

ŞU AN İSTANBUL ‘UN 39 İLÇESİNİN 19’UNUN BAŞKANLIK MAKAMINDA AK PARTİLİ YÖNETİCİLERİ VAR.18’İNDE İSE CHP’Lİ YÖNETİCİLER VAR 2 BELEDİYEDE İSE KAYYIM VAR.

Ak Partili yöneticiler halkın oyları ile seçtiği Beykoz, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Tuzla, Çekmeköy, Şile’ li CHP’li belediye başkanlarının bir şekilde Ak Partiye dahil olmalarının altında doğal bir geçiş görmüyor.

Bekoz’un başkanı Alaattin Köse tahliye olmuştu Özlem Gürzel Vural’ın yapılan pazarlıklar sonucu başkanı dönem sonuna kadar göreve iade etmezseniz Ak Partiye geçerim dediği o zamana kulislerde konuşulmuştu. Gaziosmanpaşa Belediye başkanı Hakan Bahçetepe’yi tutuklayacak yeterli kanıt yoktu. Burada Ak Parti meclis üyesi çoğunluğu olduğu için görevden el çektirilen Bahçetepe yerine Ak Partili Meclis üyesi başkan vekili olarak seçildiği iddiası çok konuşulmuştu o zaman..

Tuzla’da eski Ak Partili başkan Dr Şadi Yazıcı döneminde ciddi bir imar yolsuzluğu olduğunu iddia eden İBB başkan vekili Nuri Aslan neden İBB olarak biz Şadi Yazıcı’nın kamuya verdiği zarara ortak olalım diyerek CHP’li başkanın bu şartlar altında parti değiştirdiğini iddia etmişti.

CHP’li Çekmeköy belediye başkanının da oğlun üzerinden tehdit edilerek parti değiştirmeye zorlandığı iddiaları var.

Özetle CHP’den Ak Partiye geçen 6 Belediye başkanı veya vekilinin kesinlikle doğal ve kendi hür iradeleri ile Ak Partiye geçmediklerini iddia eden çok sayıda kişi var.

İMAMOĞLU 17 AYDIR ZİNDAN’DA ,ÖZGÜR ÖZEL’İN DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI İÇİN ADALET BAKANLIĞINA TALEP GİTTİ. MANSUR YAVAŞ’A ULAŞMAK İÇİN ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANI ANKARA’NIN KÜÇÜK TURPU OLARAK TUTUKLANDI BURADAN DA MANSUR YAVAŞ’A DA DOKUNACAKLAR DİYENLER AZ DEĞİL…

Ak Partinin kuruluş süreci çok sancılı ve zorlu olmuştu. Elbette ki tutuklanan belediye başkanlarının başında olduğu belediyelerde yanlış, eksik ve hatalı işler olmuş olabilir. Ancak bu hata ve eksikliklerin başkanı görevden alıp hapse atacak kadar affedilemez olduğu ile alakalı halkın zihninde farklı bilgiler var.

Sokak röportajı yaparken bir çok seçmen Ak Parti Melih Gökçek, Rahmetli Kadir Topbaş ve diğer başkanlar suçlu değil ise neden görevden aldınız ? Suçlu ise neden yargına havale etmediniz sorusunu sık sık soruyorlar.

Özellikle basın olarak 2002’ye kadar İstanbul’da binlerce yıldır imar’ a açılmayan sahiller, dere yatakları, yeşil alanlar ,su havzaları başta olmak üzere bir çok yerde aklın kabul etmeyeceği imarlar ile 30-40 katlı bina yapımına izin verildi. (Örnek: Ataköy sahili, Zeytinburnu sahili, Basın ekspres yolunda verilen imar vs.vs.) Yine Eyüpsultan Göktürk’te Kemer Conutrey için ayrılan yeşil alanı Esat Edin’in batık şirketi üzerine kayıtlı iken satın alan Demirören Holding’in yeşil alanına imar verenler hakkında yasal işlem yapıldı mı veya tutuklandı mı sormak isteriz.

Halk olarak kıt maaşlar ile geçinmek zorunda olan milyonlarca insan yaşam mücadelesi verirken yandaşlara verilen kredileri batık olmaktan kurtarmak için TOKİ ve ZİRAAT Banaksını devreye sokarak yeşil alanı imara açanlar hakkında göz altı ve tutuklamalar yapıldı mı ?

Seçimde CHP’li başkan’ a hafif ticari araç giydirip kullanılması sorun oluyorken milyonlarca m2 lik yeşil alanı imara açanlar suç işlemiş olmuyorlar mı?

AK PARTİ 2 SENE İÇİNDE YAPILACAK OLAN 2 SEÇİMDE İSTANBUL’U YÖNETMEK İÇİN ACABA BİR HESABIN İÇİNDEMİ ?

Ak Parti gerek milletvekili transferleri ile sayısını cumhur ittifakı olarak 400’ün üzerine çıkarıp TBMM’de daha rahat hareket etmek adına ciddi bir çabanın içinde olduğunu görmek mümkün.

Diğer tarafta iki seçim öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesini yönetmek için İmamoğlu hakkında yargıtay tarafından mahkumiyet kararı verilecek olursa İBB Meclis çoğunluğu bizde olursa biz yöneteceğimiz için arttı değerlere sahip olmuş oluruz hesabı yaptığı arttık aleni bir şekilde dillendiriliyor.

Tabi halkın bu duruma seçimde nasıl bir reaksiyon göstereceğini hep beraber sandıklarda izlenme imkanı bulacağız.

Ancak halkın rakibini ezen, baskı, kuran, nefes aldırmayan bir hükümete çok sıcak bakmadığı da sokakta konuşuluyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)