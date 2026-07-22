İŞTE YENİDEN REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SUAT KILIÇ’IN BASIN AÇIKLAMASI

Deprem dedi döneminde topladığı bağışlarla gündem olan AHBAP Derneği’ne yönelik mali operasyonu sonuna kadar destekliyoruz.

Yardımlaşma duygularını zedeleyen, güveni yok eden istismarlardan duyduğumuz rahatsızlığı ifade ediyoruz.

Ancak bu türden operasyonların cep telefonlarındaki özel yazışmalar sızdırılarak magazin boyutuna taşınmasını da hukuk dışı bir tutum olarak görüyoruz.



Ayrıca, 3 yıllık hırsızlığın ve buharlaşan milyarlarca liranın peşine düşmek için bugüne kadar beklenilmesini de devlet ciddiyetiyle bağdaştıramayoruz.



Devlet, 7/24 uyanık olmak, vatandaşı çetelerden de, örgütlerden de, yankesicilerden de korumak zorundadır!



Bununla birlikte yine İstanbul merkezli olarak başlatılan “Bahis Şikesi” soruşturmasını da destekliyoruz. Geç bile kalındığını düşünüyoruz.



Bir noktaya da dikkat çekiyoruz: Bu tür soruşturmalar, gündem değiştirme amacıyla yapılmamalıdır.



Sansasyondan uzak kalınmalıdır.



Gerçekler, sansasyonel ve magazinel bilgi sızdırmalarının kurbanı olmamalıdır.

Şunu herkes bilsin ki…



Bahisler bitmeden şike olayları bitmez.



Legal bahislerin gece gündüz reklamı yapılırken de illegal bahisler sona ermez. Türkiye’de kumar ve bahisler reklamlarla, şaşaalı yaşamlarla özendiriliyor.



Milli Piyango’nun sitesinde bile çocuklar animasyonlarla şans oyunlarına yönlendiriliyor.



Bu sebep sonuç ilişkisini göremeyenler, bahis ve şikeyle mücadele edemezler, etseler de bir netice elde edemezler.





Çok önemli bir toplumsal sorun gündemimizde. Nadir hastalıklar konusu…

SMA Tip 1 başta olmak üzere nadir ve tedavisi pahalı ilaçlar gerektiren hastalıklar nedeniyle mağdur milyonlar var ülkemizde.



SMA, Lösemi, İlik Savaşı gibi hastalıklarda yeni tedaviler ve ilaçlar üretliyor ancak SGK bu tedavi yöntemlerini ve ilaçları karşılamıyor.



En bilinen ve en çok hastası olan grup SMA hastaları.

SMA hastalarının tamamının tedavisi için gereken para 2026 Merkezi Yönetim Bütçesinin binde 8'i kadar, yüzde 1 bile değil!



Mağduriyetlere neden olan bir diğer hastalık da İlik Savaşı.

Bu hastalık Lösemi tedavisi sonrasında, ilik uyumu ile ilgili olarak ortaya çıkıyor.

Doktorların tedavi için önerdikleri bir ilaç var aslında.

Türkiye'de eczanelerde yasal olarak satılıyor ama SGK bu ilacı karşılamıyor.

Fiyatı 570 bin lira.

Hukuk yoluna gidenler de son dönemde davalardan olumsuz sonuç alıyorlar.

SGK piyasada izinli olarak bulunan bu ilacı karşılamıyor.

Devlet maalesef bu konuya da el atmıyor. Bu insanlar ne yapsın. Kampanya mı yapsın, aç mı kalsın, elaleme el mi açsın?



Her yıl faiz ödemeleri için harcanan paranın çok değil 10’da 1’i ile SGK'nın karşılamadığı tüm tedavileri ve ilaçları karşılamak mümkün. Lütfen bu konuya el atın.

Başta SMA olmak üzere nadir ve pahalı hastalıkları ödeme kapsamına alın.



Ve esnafımız…



Küçük esnafımız kan bağlıyor…



KOBİ’lerimiz aynı şekilde yaşam savaşı veriyor…



Esnafımız kredi kaynaklarına ulaşamıyor. Ulaşmak için “borcu yoktur” yazısı alması gerekiyor.



Ama borcunu ödemeye para bulamıyor.



Borcu yoktur yazısı alamadığı için krediden de yararlanamıyor.



Bu ne yaman tezat!



Esnaf parasız kaldığı için para arıyor.



Devlet borcunu kapat da gel diyor.



Yapılması gereken bellidir.



Öncelikle esnaf kefalet kooperatiflerinin verdiği kredilerin limitleri piyasa gerçekleri ve paranın

değer kaybı doğrultusunda güncellenmelidir.



Yani kredi limitleri yükseltilmelidir.



Esnafa krediyi verin, esnaf da krediyi aldıktan sonra borcunu ödesin.



Esnaf sokağın can damarıdır.

Esnaf piyasanın kalbidir.



Hükümete İstanbul’dan sesleniyoruz:



Esnafı üzmeyin, esnafı küstürmeyin.



Zaten gerçek usulde vergilendirme zorunluluğu, defter zorunluluğu, POS cihazı gibi ek mali yükler nedeniyle esnafın beli büküldükçe büküldü.



Bi durun, bi darbe daha vurmayın.



Esnafı rahat bırakın.



İstanbul’dan Hükümete bir çağrımız daha var. Emeklilerimize ve emekçilerimize ARA ZAM verin.

En düşük emekli aylığı 20 bin lira.

Ismarlama TÜİK verilerine göre temmuzda yapılan zam 2352 lira.

Bu haliyle bile en düşük emekli aylığı açlık sınırının yarısına ancak ulaşabiliyor. Çağrımızı yineliyoruz: Emekliye ARA ZAM olmazsa olmaz!

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)