Türkiye’nin En Uzun Soluklu İktidarda Kalan Partisi Olan Ak Parti 25 Yaşında

AK Parti’nin “Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır” sloganıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara Millet Bahçesi’nde gerçekleştireceği 25. Yıl Özel Mitingi için İstanbul’dan Ankara’ya hareket başladı.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

İstanbul’un 39 ilçesinden yola çıkan yaklaşık 15 bin AK Parti teşkilat mensubu, Ankara yolculuğu sırasında Kocaeli’de bulunan Sevindikli Dinlenme Tesisleri’nde buluştu.

300 otobüsün yanı sıra çeşitli ulaşım araçlarıyla Ankara’ya giden teşkilat mensuplarının katıldığı buluşmada basın açıklaması gerçekleştirildi.

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Muhammed Abdulhalim Aksu tarafından yapılan açıklamada, partinin 25 yıllık siyasi yolculuğuna ve İstanbul teşkilatının çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

“15 bin dava arkadaşımızla Ankara yolundayız”

AK Parti’nin 14 Ağustos 2001’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kurulduğunu hatırlatan Aksu, İstanbul teşkilatlarının 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara’ya büyük bir katılım sağladığını belirtti.

Aksu, şunları söyledi:

“Bugün 300 otobüsle, hızlı trenlerle ve çeşitli ulaşım araçlarıyla 15 bin dava arkadaşımızla Ankara yolundayız. İstanbul’umuzun 39 ilçesinden teşkilatlarımızla coşku içerisinde çeyrek asırlık yolculuğumuzu kutlamaya gidiyoruz.”

Kadın ve gençlik kollarının da yoğun katılım gösterdiğini ifade eden Aksu, İstanbul teşkilatının üye sayısına ilişkin de bilgi verdi.

“2 milyon 200 bin üyemizle tek yürek olduk”

Aksu, “Biz bugün AK Parti İstanbul ailesi olarak 2 milyon 200 bin üyemizle tek yürek olduk. Son 15 ayda ailemize 253 bin yeni üye dahil oldu. Mahalle Hamlelerimiz, Sokak Gönüllülerimiz, Her Site Bir Teşkilat çalışmalarımızla İstanbul’un her köşesinde bizi görebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlarla doğrudan temasın teşkilat çalışmalarındaki önemine değinen Aksu, “Bizim için vatandaşımızın her sözü çok kıymetli. Bizler onları dinleyerek, vatandaşlarımızla birlikte yol haritamızı çiziyoruz. 25 yıldır olduğu gibi bugün ve daima gücümüzü milletimizden almaya devam edeceğiz” dedi.

“İstanbul burada, teşkilat burada”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Aksu, İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’in teşkilat mensuplarını Ankara’da karşılayacağını söyledi.

Aksu açıklamasını, “İstanbul’a yakışan teşkilat şuuruyla, 25. kuruluş yıl dönümümüzü coşku içinde kutlayacağız. Orada bir kez daha söyleyeceğiz; İstanbul burada, teşkilat burada! Yolumuz açık olsun. Yolun hakkını verenlere selam olsun. Teşkilatımız var olsun. Kuruluş yıl dönümümüz kutlu olsun” sözleriyle tamamladı.

Yüksek Hızlı Tren ile de Ankara’ya hareket

Öte yandan İstanbul teşkilatlarının Ankara’ya ulaşımı yalnızca kara yoluyla sınırlı kalmadı. Küçükçekmece’den hareket eden teşkilat mensupları da Yüksek Hızlı Tren ile Ankara’ya doğru yola çıktı.

İstanbul’un 39 ilçesinden toplam yaklaşık 15 bin teşkilat mensubunun 300 otobüs, Yüksek Hızlı Tren ve çeşitli ulaşım araçlarıyla Ankara’daki programa katılması bekleniyor.

AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında “Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır” sloganıyla düzenlenecek 25. Yıl Özel Mitingi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 14 Ağustos’ta Ankara Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)