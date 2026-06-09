Sömürgeciliğin tarihsel ve güncel etkilerine ışık tutan “İnsanlığın Yükü: Dekolonizasyonun Bugünü” sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Daha önce World Decolonization Forum kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşan sergi, T.C. İstanbul Valiliği iş birliğiyle 5 Haziran itibarıyla Kazlıçeşme Sanat’ta ziyaretçilere kapılarını açtı. Açılış programına İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kaymakamı ve çok sayıda davetli katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi – Yıldız Çetiner

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen, küratörlüğünü Hasan Mert Kaya’nın üstlendiği sergi; sömürgeciliğin yalnızca geçmişte yaşanmış bir olgu olmadığını, günümüzde de farklı biçimlerde etkisini sürdürdüğünü ortaya koymayı amaçlıyor. Ziyaretçiler, “Yağma” ve “Sömürü Mekaniği” başlıkları altında hazırlanan bölümlerde kültürel mirasın talanından emek ve kaynak sömürüsüne, dijital manipülasyondan bilgi üzerindeki tahakküm mekanizmalarına kadar uzanan geniş bir anlatıyla karşılaşıyor.

Sergide yer alan enstalasyonlar ve dijital deneyimler, sömürgecilik tarihinin farklı yönlerini görünür kılıyor. Kültürel varlıkların yerlerinden edilmesini simgeleyen çalışmaların yanı sıra, yapay zekâ destekli “Tom Torlino” deneyimi de ziyaretçilere asimilasyon politikalarının insan hayatındaki etkilerini yakından hissetme fırsatı sunuyor.

Koku, ses ve görsel unsurların bir arada kullanıldığı sergi, ziyaretçileri yalnızca tarihsel bir yolculuğa değil, aynı zamanda insanlık tarihinin en derin yaralarından biriyle yüzleşmeye davet ediyor. “İnsanlığın Yükü: Dekolonizasyonun Bugünü” sergisi, Kazlıçeşme Sanat’ta ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)