Ayasofya Meydanı'nda gerçekleştirilen dağıtım programında, tarihî ve manevi atmosferiyle milletin ortak hafızasında önemli bir yere sahip olan Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının anlamına dikkat çekildi.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer'in koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının yalnızca bir mabedin yeniden ibadete açılması değil; milletin tarihine, medeniyet değerlerine ve vakıf hukukuna sahip çıkma iradesinin güçlü bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Vatandaşlara ulaştırılan özel gazete sayfasında, Ayasofya'nın yeniden asli hüviyetine kavuşmasının tarihî önemi hatırlatılarak, kültürel ve medeniyet mirasının korunmasının gelecek nesillere karşı ortak bir sorumluluk olduğu ifade edildi.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, Ayasofya'nın asırlardır bu toprakların inancını, tarihini ve medeniyet tasavvurunu yansıtan en önemli sembollerden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması; milletimizin tarihine, vakıf hukukuna ve medeniyet değerlerine sahip çıkma iradesinin en güçlü tezahürlerinden biridir. Bu tarihî kazanımın 6. yıl dönümünde hem bu anlamlı günü hatırlatmak hem de toplumsal hafızamızı canlı tutmak amacıyla hazırladığımız özel gazetemizi vatandaşlarımızla buluşturduk."

24 Temmuz 2020'de 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, bu yıl yeniden ibadete açılışının 6. yıl dönümünü idrak ediyor. Ayasofya'nın yeniden cami statüsüne kavuşması, Türkiye'nin tarihî, kültürel ve vakıf mirasına sahip çıkmasının simge adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)