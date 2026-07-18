DERNEK BAŞKANI EĞİTİMCİ MAHMUT TATAR YAPTIĞI AÇIKLAMADA ŞUNLARI SÖYLEDİ
Yeşilay Derneği Kamuya yararlı dernek statüsünde faaliyet gösteren zararlı maddelere karşı başta çocuklarımız olmak üzere aileyi korumak adına Zeytinburnu şubesi olarak çabalarımızı sürdürüyoruz.
İstanbul Times Haber Merkezi - Yıldır Çetiner
Müftülüğümüz ile yaptığımız görüşmede henüz camilerimizin imam hatipleri vaaz’ e başlamadan önce bize çalışmalarımızı anlatmak üzere 12 dakika süre veriyorlar. Bizde her hafta bir camiye giderek madde bağımlılığı ile alakalı bilgi veriyoruz. Yönetim kurulu üyelerimizin tamamı alanında uzman kişilerden oluşuyor.
Biz basına da önem veriyoruz. Sizi fazla yormak ve sıkmak sitemeyiz ama ayda bir tane çalışmamıza yer verip daha çok kişiye ulaşmamıza katkı verirseniz menün oluruz şeklinde konuştu.
Saha sonra Yeşilay Zeytinburnu şube başkanı ve yönetimi basın mensupları ile madde ve teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere sanal kumar ve diğer bir çok zararlı konu hakkında fikir alış verişi yaptılar.
İŞTE ZEYTİNBURNU YENİ YEŞİLAY YÖNETİMİ KURULU
1-Mahmut Tatar Başkan
2-Mustafa Tunç Başkan Yardımcısı
3-Çiğdem Uslu Yönetim Kurulu Üyesi
4-Dinçer Ün
5-Melek Doğu
6-Rıdvanm Geçinir
7-Melik Ahmet Bakırtaş
8-Şahmerdan Tunç
9-Arda Gürkan
10-Nihat Tunç
11-Muhammede Niyazi Dağ
12-Laleş Kaya Delil
13-Kumruşah Gülşen Güler
14-Betül Taş
15-Hüseyin Aksoy
16-Erkan Haras
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)