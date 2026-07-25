Esenyurt Belediyesi, ailelerin ve çocukların ruh sağlığını desteklemek amacıyla Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı Özel Eğitim Merkezi’nde psikolojik danışmanlık ve aile danışmanlığı hizmeti vermeye devam ediyor. Çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik sunulan psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra ebeveynlere yönelik aile danışmanlığı çalışmaları da uzmanlar eşliğinde yürütülüyor.

İstanbul Times Haber Merkezi -Yıldız Çetiner

Aile danışmanlığı hizmetinde çocukların yaşadığı duygusal ve davranışsal sorunlar, aileyle birlikte ele alınarak çözüm odaklı bir süreç izleniyor. Bu kapsamda ailelerin çocuklarıyla daha sağlıklı iletişim kurmaları, doğru ebeveynlik tutumları geliştirmeleri ve aile içi ilişkilerini güçlendirmeleri amaçlanıyor.

Danışmanlık sürecinde aile tutumları, öfke yönetimi, davranış sorunları, iletişim güçlükleri ve sağlıklı iletişim becerileri üzerine çalışmalar gerçekleştiriliyor. Ailelere sunulan profesyonel destek sayesinde hem ebeveynlerin sorunlarla baş etme becerileri güçlendiriliyor hem de çocukların gelişimini destekleyen güvenli bir aile ortamının oluşmasına katkı sağlanıyor.

Esenyurt Belediyesi, sürdürdüğü aile danışmanlığı desteği ile, ailelerin yaşam kalitesini artırmayı ve çocukların sağlıklı gelişimlerine destek olmayı amaçlıyor. Bu faydalanmak isteyen vatandaşlar, Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı Özel Eğitim Merkezi’ne başvurarak uzman desteği alabiliyor.

“Çocuğuma karşı sınır koymayı öğrendim”

Esenyurt Belediyesi’nden Aile Danışmanlık Hizmeti alan Neriman Aydın, bu destekten çok memnun kaldığını ifade etti. Aydın Duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

“Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi’nde Merve Hocamızdan aile danışmanlığı desteği alıyorum. Bu süreçte gerçekten çok büyük ilerleme kaydettim. Kendimi adeta kuş gibi hafiflemiş hissediyorum.

Çocuğuma karşı sınır koymayı öğrendim. Eskiden her isteğini bir ödül gibi görüyor, sürekli “evet” diyordum. Şimdi ise gerektiğinde “hayır” diyebiliyorum. Bu değişim sayesinde hem ben daha mutluyum hem de çocuğum.

Bazen hem çocuklarımıza karşı doğru yaklaşımı öğrenmeye hem de kendimizi daha iyi ifade edebilmek için desteğe ihtiyaç duyabiliyoruz. Ben de bu yüzden Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi’nden destek aldım. Benim için gerçekten çok faydalı bir süreç oldu. Gönül rahatlığıyla herkese tavsiye ediyorum.

“Çocuklarımızdaki olumlu gelişim, aile tutumuyla başlayan değişimle mümkündür”

Psikolog ve Aile Danışmanı Merve Hanım Demir ise, Aile Danışmanlığı Desteğinin önemine dikkati çekerek şöyle konuştu: “Sağlık İşleri Müdürlüğümüze bağlı Özel Eğitim Merkezimizde çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Çocuklarla çalışırken, onların yaşadığı duygusal ve davranışsal sorunları anlamanın ve çözümlemenin en etkili yolunun aileyle birlikte yürütülen bir süreç olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle kurumumuzda ebeveynlere yönelik aile danışmanlığı hizmeti de veriyoruz.

Danışanımız Neriman Hanımla da yürüttüğümüz aile danışmanlığı sürecinde; aile tutumları, öfke yönetimi, davranış sorunları, iletişim güçlükleri ve sağlıklı iletişim becerileri üzerine çalışmalar gerçekleştirdik.

Süreç boyunca ailemizi, çocuğuyla daha sağlıklı bir iletişim kurması ve etkili ebeveynlik becerileri geliştirmesi konusunda destekledik. Unutmayalım ki çocuklarımızdaki kalıcı ve olumlu değişim, aile tutumlarında başlayan değişimle mümkündür. Siz de aile danışmanlığı hizmetimizden faydalanmak isterseniz belediyemizle iletişime geçerek bizlere ulaşabilirsiniz.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)