ZİYARET SAMİMİ BİR ORTAMDA GEÇTİ

Anahtar Parti Zeytinburnu İlçe başkanı Doğan Akdeniz ZEYDEF başkanı ve yönetimini kapıda karşıladı.

İstanbul Times Haber Merkezi – Yıldır Çetiner

İlk olarak Anahtar Parti ilçe başkanı iade-i ziyaretten dolayı başkan Çakır ve yönetimine teşekkür etti.

Daha sonra ZEYDEF başkanı Mehmet Çakır kısa bir selamlama konuşma yaparak şunları söyledi ”Bir süre önce Doğan başkan ve yönetimi Federasyon merkezinde bizleri ziyaret ettiler. Biz de bugün kendilerine bir iade-i ziyarette bulunduk samimi kabulleri için kendisine ve yönetimine teşekkür ederim dedi.

Anahtar Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Doğan Akdeniz de şunları söyledi ”Mehmet başkan bir kaç gün önce 2.bahara yelken açıp mutluluğa giden imzayı atmış. Eşi hanımefendi ile bir ömür boyu mutluklar dilerim.

Bugün bize yaptıkları iade-i ziyaretten dolayı da kendilerine ve beraberindeki yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına teşekkür ederim.

Siyasi partilerinde STK’larında amacı bulundukları yere değer katmak için çalımalar yapmaktır.

Genel Başkanımız Sayın Yavuzağırlaioğlu sürekli siyasete nezaket getirmenin birinci vazifeleri olduğunu ifade eder.

Bizde genel başkanımızın Zeytinburnu’ndaki temsilcisi olarak bulunduğumuz ilçemizin siyasetine değer katmak adına yönetimim ile yoğun bir şekilde çalışmaya gayret ediyoruz”. Dedi.

Ziyaret çiçek takdimi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)