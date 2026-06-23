VELİFENDİ MAHALLESİNDE 20 YILDIR KANAYAN YARA OLAN SERKO FACİASI UNTULMASIN…

Üç kuşaktır inşaat işi ile alakadar olan bir çok firma aynı anda en fazla 3–4 apartman yıkıp dönüştürürken daha dün müteahhit olan bazı yeni firmaların kontrolsüz bir şekilde aynı anda 150 apartman yıkıp bir çok ilçede eş zamanlı 30-40 ayrı projede iş yapmaya başladıklarını görüyoruz.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Yılar Önce Zeytinburnu Buz adasının arka tarafında yer alan SERKO firmasın aynı anda bir çok apartmanı yıkıp dönüşüm yapacağız sözü ile bir çok hak sahibi 10-15 yıldır mağdur olmuş durumdalar.

AYNI İSTENMEYEN DURUMLARIN YAŞANMASI İÇİN HAK SAHİPLERİ ÇOK DİKKATLİ OLMAK ZORUNDALAR…

İnşaat alanında marka olan bir çok büyük firmanın Konkordato lan ettiği bir dönemde Zeytinburnu ilçesinde daha dün işe başlayan bir çok firmanın halk tabiri ile boyundan büyük işlere girişmiş olması karşısında sorumlu yayıncılık ilkemiz gereği çok yakın zamdan haklarında haber ihbar merkezimize şikayet bazı bazı firmalar hakkında olumlu olumsuz gelen bilgileri haber olarak yayınlayacağız ki halkımız sözleşme yaparken dikkatli olsun.

Belediyeler veya çevre şehircilik bakanlığı aynı anda 150 apartman yıkıp büyük işlere giren firmalar hakkında dikkati olup dönüşüme girmek isteyen hak sahiplerini anlaştıkları müteahhit konusunda dikkati olmaları gerektiğini söylemeleri faydalı olacaktır.

Ayrıca bir çok inşat firmanın iş güvenliği konusunda dikkatli çalışmadıkları ile alakalı da haber ihbar hattımıza sık sık şikayetler ile alakalı foto ve videolar gelmektedir.

Kimse tedbirsizlik nedeni ile hayatını kaybetmesin ve dönüşüme giren hak sahipleri bir kâbus ile karşı karşıya kalmaları için sorumlu yayıncılık ilkemiz gereği kimseyi suçlamadan piyasada konuşulan konulara değineceğiz ki kimse yıllarca süren sürecek problemler ile karşılamasın.

Sağlıklı ve güvenli kentsel dönüşüm için yayın grubu olarak her türlü doğru bilgiyi anında okurlarımız ileteceğiz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajan