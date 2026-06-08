Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel’in kuracağı partinin başarılı olması için her türlü alt yapı müsait.

Ekonominin dibe vurduğu, adalete güvenin azaldığı insan haklarının ve özgürlüklerin mum ile arandığı dönemlerde kurulan hiçbir partinin başarısız olduğunu okumadım ve görmedim.

Örnek mi ;

1950’de Adnan Menderes’in CHP’den ayrılıp kurduğu Demokrat Parti

1983’de Turgut Özal’ın darbeden sonra kurduğu Anavatan Partisi

2002’de R.T Erdoğan’ın Fazilet Partisinden ayrılıp kurduğu Ak Parti

Dikkat edin İmamoğlu, Yavaş ve Özel’in moralini bozup parti kurmasını istemeyen bir çok yazar, gazeteci ve siyasetçinin örnek gösterdiği İsmail Cem’in, Emine Ülker Tarhan’ın, Muharrem İnce’nin, Abdullatif Şener’in, Ahmet Davutoğlu’nun, Ali Babacan’ın kurduğu başarılı olamayan partileri göstererek moral bozmaya yönelik yayın yapmalarının hiç bir anlamı yok.

Eğer İmamoğlu, Yavaş ve Özel’in kuracağı partiye örnek göstermek gerekirse Menderes’in başarılı olan Demokrat Partisini ,Özal’ın ANAP’ını ve Erdoğan’ın Ak Partisini göstermek daha makul bir örnek olur.

Çünkü o başarılı olmuş 3 partinin kurulduğu dönemdeki bir çok şart bugünde var.

Ekonominin iyi yönetilmediği bir yerde halkın iş başındaki hükümete oy vermesi düşünülemez.

Diyebilirsiniz ki o zaman 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023’de ekonomi iyi değildi de neden AK Parti kazandı ?

Bunun bir çok nedeni var ama ben sadece bir iki tanesini vermekle yetineyim.

Erdoğan’a karşı kazanması gereken aday Kılıçdaroğlu değil İmamoğlu idi ama olamadı…

Ak Parti ve MHP Muhalefeti Milli Olmamakla suçladı onlar kazanırsa terör örgütleri cirit atacak ve ülkenin bekası zarar görecek savunma sanayi duracak diyerek sorunlarımız var ama yaparsa yine Ak Parti yapar diyerek seçmeni medya gücü ile ikna ederek oy alıp seçimi kazandı.

(CHP başta olmak üzere .muhalefetinde sandıklarda ıslak imzalı mazbata konusunda ülke genelindeki bütün sandıklara müşahit veremedikleri için de sıkıntı yaşanmış olabilir)

MUTLAK BUTLAN KARARINDAN SONRA İMAMOĞLU,YAVAŞ VE ÖZEL CHP’YE YAKLAŞTIRILMAYACAK

Herkesin bildiği bu gerçeği İmamoğlu, Özel ve Yavaş’ta çok iyi biliyor. Onlar oynanan oyunu halkımızda görsün diye CHP’ye dönmek için zayıf yolu bile deniyorlar.

Seçilmiş CHP’li heyet ne olacaksa bir veya iki ay içinde olmasını isterken BUTLANCILAR ve onlara imkan sunan siyasi otorite ise işi zamana yayalım Özgür Özel ve yol arkadaşlarına olan ilgi ve alakayı sönümlendirmek için bir strateji izlediklerini görmek mümkün değil

CHP’ye Mutlak Butlan Kararı verdiren güç kesinlikle artık Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel’in bu partide siyaset yapmasına izin vermeyecek…

Mutlak butlan kararının çıktığı günden bu yana CHP’yi iktidar yapmak için çırpınan Özgür Özel ve yol arkadaşları tertemiz bir parti kurmalı.

Bu yeni parti kesinlikle Ak Parti ile kavga etmeden sadece iktidar oldukları zaman Ekonomi, Tarım, Hayvancılık, Eğitim, savunma sanayi, Demokrasi, adalet hak ve hukuk alanında halk odaklı bir yol haritası belirlerlerse kesinlikle ilk seçimde iktidar olurlar.

2008’den bu yana % 98’i siyasi içerikli olmak üzere 7.000 ‘den fazla sokak röportajı yapan bir gazeteci yazar olarak yeni parti Ak Parti ile boş ve gereksiz kavgalara girmeden çarşıda, pazar’ da, halkın dertleri ile hem hal olsunlar ve en ücra köy ve mezrada yer alan seçim sandığında ISLAK İMZALI mazbata ile oylarını takip etsinler iktidar olmazlar ise GAZETECİLİĞİ bırakırım.

Unutmayın Ekrem İmamoğlu’nun elinde 2019 Yerel yönetim seçiminde Islak imzalı mazbata olmasaydı Ak Parti adayı olan Binali yıldırım sandık sonuçları 20 saat YSK’dan durdurup daha sonra 3.870 oy farkı ile seçimi kazandım deyip TEŞEKKÜRLER İSTANBUL Pankartları astığı anda Ekrem İmamoğlu bu iş bitti deyip oldu bittiyi kabul etmiş olsaydı şu an İBB’yi halen Ak Parti yönetiyor olacaktı.

AK PARTİ İMAMOĞLU’NA KARŞI SEÇİM KAZANAMAYACAĞINA İNANDIĞI İÇİN TOPAL ÖRDEK YAPACAĞIZ SÖZÜ GEREĞİ İLGİNÇ İŞLERE İMZA ATIYOR

Ak Parti artık İstanbul’u kazanmayacağına inandığı için Galata Kulesini, Kız Kulesini, Yerebatan Sarnıcını, bir çok sarayı İBB’nin elinden alarak topal ördek yapayım diye uğraşıyor.

Şu an İBB ‘den Saraçhane binasını almanın hesabını yapıyor. Bu tür küçük hesaplar ile rakibinizi yenmeniz mümkün değil.

Ak parti ekonomiyi, adaleti, eğitimi, tarımı ve ülkenin kronikleşen bir çok sorununu düzelteceğine güvenmediği, için en büyük Rakibi olan CHP’Yİ ikiye bölersek aradan yine seçiliriz diye hesap yapıyor.

Şamil Tayyar’ında dediği gibi Ak Parti Ekonomiyi düzeltmediği sürece CHP’yi değil ikiye 40’a bölerse de semim kazanamaz sözünü yabana atmamak gerekir.

Yeni parti savunma sanayine Ak Parti’den daha fazla destek vereceğine halkı ikna etmeli.

Adalette güvenin % 20 ye düştüğünü ifade ederek yapacağı düzenlemeler ile güveni arttıracağına halkı ikna etmeli.

Hak sahiplerinin adil yargılanmadıklarını ifade etmeleri ve yeterli kanıt sunmaları halinde davalarının yeniden adil bir şekilde görüleceğini ifade ederek adalete güveni zedelenen halka umut vermelidir.

Tarım ve hayvancılık alanında yeni düzenlemeler yapılarak et ve gıda fiyatlarının aşağı çekileceği vurgulanmalıdır.

Yüksek kira ve konut fiyatlarının aşağı çekileceğine dair ayakları yere basan inandırıcı projeler ile halk’ a umut verilmelidir.

Uzun lafın kısası Yeni Parti Ak Partî’ nin biz gidersek siz Savunma sanayi durur İHA SİHA YAPILMAZ 6.000 km balistik füze çalışmamız hayal olur sözlerine karşın Yeni partinin kurucuları biz ŞAHİ FÜZESİNİ YAPACAĞIZ Mesafesi 7.453 km olacak demelidir.

Terörsüz Türkiye’yi hiçbir siyasi hesaba malzeme yapmadan samimi ve doğru bir .şekilde ilerleteceğiz demeleri siyasi otoritenin hesaplarını alt üst ederler.

Yaparsa Ak Parti yapar tezinin bittiği halka anlatılmalıdır. Yaparsa Ak Parti yapar dediler ya bilerek yapmıyorlar yada artık yapacak güçleri yok denilse etkili olur.

Bir Parti 25 yılda ülkeyi tek başına yönetiyorsa ve enflasyon geldiği gün ile aynı ise sefalet endeksinde Venezuela ve Sudan’dan sonra 3.sırada geliyorsak halen yaparsa Ak Parti yapar demek halkın zekası ile alay etmek demek değil mi ?

Uzun lafın kısası Yeni Parti kurulmalı ve başarılı da olacağı belli bir şey. Erdoğan Fazilet partisinde kalsaydı nasıl ki başarılı olması zor idiyse İmamoğlu,Yavaş ve Özel enerjilerini artık CHP içindeki kavgalar ile değil yeni parti ile halka seçildikleri zaman hizmetlerini anlatmaya harcamanın vakti geldi.

Yeni Parti ülkemizi hayırlı olsun … 2053’e kadar ülkeyi yönetecek partiyi bekliyoruz.

İstanbul Times – Hüseyin Çetiner -8 Haziran 2026