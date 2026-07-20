Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda düzenlenen programa; Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, İhlas Haber Ajansı’nı temsilen İstanbul 3. Bölge Müdürü Ömer Faruk Aydemir, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi -Yıldız Çetiner

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler, İHA muhabirlerinin 15 Temmuz gecesinde büyük fedakârlıkla görev yaparken objektiflerine yansıttıkları tarihî karelerden oluşan sergiyi gezdi. Ziyaretçiler, demokrasi mücadelesinin simgesi hâline gelen fotoğrafları inceleyerek o gecenin hafızalara kazınan anlarına bir kez daha tanıklık etti.

“Direniş ve Adalet” Yarışmasının Ödülleri Sahiplerini Buldu

Program kapsamında gerçekleştirilen “Direniş ve Adalet” Kısa Film Senaryo Yarışmasında dereceye giren eserler ödüllendirildi. Genç senaristlerin 15 Temmuz’u farklı bakış açılarıyla ele aldığı yarışmada başarılı projelere toplam 725 bin TL ödül verildi.

Yarışmada Merve Kuş Mataracı, “Annem Duymasın Diye” adlı senaryosuyla birincilik ödülünü kazandı. Kamil Kahraman, “Sırat Köprüsü” adlı eseriyle ikincilik, Mustafa Sami Erdem ise “Emanetin Ritmi” adlı senaryosuyla üçüncülük ödülüne layık görüldü. Jüri Özel Ödülü ise Sude Nur Yaşa’nın “İsimsiz Yüz” adlı eserine verildi.

Birincilik ödülünü kazanan senaryo, 500 bin TL yapım desteği almaya da hak kazandı. Profesyonel olarak çekilecek kısa filmin, 15 Temmuz 2027’de düzenlenecek anma programlarında izleyiciyle buluşturulması planlanıyor.

15 Temmuz’un Toplumsal Hafızadaki Yeri Konuşuldu

Program kapsamında gerçekleştirilen 15 Temmuz Söyleşisi de katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Gazeteci Ersin Çelik, yazar İsmail Kılıçarslan ve eski milletvekili-yazar Aydın Ünal’ın konuşmacı olarak yer aldığı söyleşide; 15 Temmuz’un toplumsal hafızadaki yeri, o gece yaşananların gelecek nesillere doğru şekilde aktarılmasının önemi ve Türkiye açısından taşıdığı tarihî anlam farklı yönleriyle ele alındı.

Konuşmacılar, 15 Temmuz’un yalnızca bir darbe girişimi değil, aynı zamanda milletin demokrasiye ve millî iradeye sahip çıktığı tarihî bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekerek bu bilincin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini vurguladı. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği söyleşi, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Başkan Arısoy: “15 Temmuz’u Hatırlarken Geleceğe de Umutla Bakıyoruz”

Programda konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 15 Temmuz’un milletin birlik ve beraberlik ruhunu tüm dünyaya gösterdiği tarihî bir dönüm noktası olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Sergimizde bir yandan İhlas Haber Ajansı’nın objektifine yansıyan tarihî karelerle o geceyi yeniden hatırlarken, diğer yandan Cumhurbaşkanımızın liderliğinde savunma sanayii, bilim ve teknoloji alanlarında ortaya konulan vizyonu ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz. 15 Temmuz Meydanı, milletimizin iradesine sahip çıktığı gazi meydanlardan biridir. Sergimiz 31 Temmuz’a kadar tüm hemşehrilerimizin ziyaretine açık olacak.”

Başkan Arısoy, serginin bir yandan 15 Temmuz gecesinin hafızalarda canlı tutulmasına katkı sunduğunu, diğer yandan ise Türkiye Yüzyılı vizyonunu yansıtan savunma sanayii, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri ziyaretçilerle buluşturduğunu ifade ederek tüm İstanbulluları sergiyi ziyaret etmeye davet etti.

Kaymakam Uslu: “Bu Millet Hiçbir Zaman Diz Çökmeyecektir”

Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu da konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek Türk milletinin 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu kararlılığın tarih boyunca unutulmayacağını vurguladı.

“Bu akşam yine burada, 15 Temmuz Meydanı’nda, ellerimizde bayraklarımız ve yüreğimizde vatan sevgimizle bir aradayız. Sizler var oldukça Türk milleti ve Türk devleti var olacaktır. Hiçbir şer güç bu millete diz çöktüremeyecektir.”

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında Zeytinburnu’nda gerçekleştirilen anma programı; şehitleri rahmetle, gazileri minnetle anarken, demokrasiye sahip çıkmanın, millî iradeyi yaşatmanın ve 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)