ANA KADAME AYRI KADIN KOLLARI AYRI BİR STANTTA AŞURE İKRAMI YAPTI

Aşure ikramı yapılamadan önce Kur’an- kerim okundu ve akabinde dua edildi.

Daha sonra Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe başkanı iş İnsanı İsmail Çelebi şunları söyledi: “Her sene olduğu gibi bu senede muharrem ayı nedeni ile geleneksel hale getirdiğimiz aşure ikramımız çok şükür bu senede 4 bin kişiye ikram ediyoruz.

Aşuremizi alanlara afiyet olsun. Biz Yeniden Refah Partisi olarak üye sayısı bakımından ülkemizin 3.büyük partisiyiz.

İnşallah ilk genel seçimde ciddi bir çıkış yaparak iktidar oluruz ve ülkemizde bu sefaletten kurtulur.

Bakınız Kentsel dönüşüm yerinde olmalı. Bir çok hemşeherimiz Zeytinburnu’nda daire bulamadığı için başka ilçeye taşınıyor. Bu doğru bir yöntem değildir.” Şeklinde konultu.

İstanbul Times Haber Merkezi - Yıldız Çetiner

AŞURE HAKKINDA :

·Tarihsel ve Dini Hikaye: Rivayete göre Hz. Nuh, Büyük Tufan'dan sonra gemide kalan son erzakları (buğday, bakliyat ve kuru yemişler) bir araya getirerek bu tatlıyı yapmıştır. Bu nedenle bereketin, bolluğun ve paylaşmanın simgesi kabul edilir. [1]

· Kültürel Önemi: Anadolu ve Balkan kültüründe aşure sadece bir tatlı değildir; dostluğun, birlikteliğin ve dayanışmanın göstergesidir. Muharrem ayı boyunca komşulara ve akrabalara dağıtılması bir gelenektir.

·İnançsal Temeller: İslam tarihinde Muharrem ayının 10. günü, Hz. Nuh'un gemisinin karaya oturmasının yanı sıra Hz. Adem’in tövbesinin kabul edilmesi ve Hz. Musa'nın Firavun'dan kurtulması gibi önemli olayların gerçekleştiği gün olarak kabul edilir. Ayrıca

Alevi-Bektaşi inancında Kerbela olayında şehit olan Ehlibeyt mensupları anısına da özel bir yeri vardır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)