ANAHTAR PARTİDEN ZEYTİNBURNU YEŞİLTEPE MAHALLESİNDE BULUNAN DİYARKBAKIR ÇERMİK ÇÜNGÜŞ DERNEĞİNE ZİYARET

Anahtar Parti Zeytinburnu ilçe başkanı olarak atandığı günden bu yana ilk olarak merkezi ilçeden bulunan basın yayın kuruluşlarını ziyaret etti. Akabinde ilçenin mülki idare amiri Kaymakam Dr.Adem Uslu'yu ziyaret ederek ederek ilçe siyasetine hızlı bir giriş yapan ilçe başkanı akademisyen Doğan Akdeniz ve yönetimi bu seferde mülkü kendisine ait Zeytinburnu' nun aktif derneklerinden birisi olan Diyarbakır Çermik ve Çüngüş derneğini ziyaret ederek sohbette ettiler

İstanbul Times Haber Merkezi - Yıldız Çetiner