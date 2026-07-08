ANAHTAR PARTİ ZEYTİNBURNU İLÇE BAŞKANLIĞINDA ENERJİ PATLAMASI YAŞANIYOR

Anahtar Parti İstanbul İl Başkanı Opr.Dr. Altuğhan Cahit Vural ilk olarak 58 Bulvar caddesinde trafiğe kapalı alanda kurulan partisinin üye standına geldi. Daha sonra bölge esnafını ziyaret ederek sohbet ettiler.

İstanbul Times Haber Merkezi - Yıldız Çetiner

ANAHTAR PARTİ ZEYTİNBURNU İLÇE BAŞKANLIĞI İL BAŞKANLARI OPR.DR.ALTUĞHAN CAHİT VURAL'I AĞIRLAYANRAK İLÇE TEŞKİLATI İLE BULUŞTURDU

rogram kapsamında ilçe esnafını tek tek ziyaret eden Vural, iş yeri sahiplerine hayırlı işler dileyerek vatandaşlarla sohbet etti. Esnafın ekonomik şartlara ilişkin görüşlerini dinleyen Vural, Anahtar Parti’nin ekonomi, yerel yönetimler ve sosyal politikalar konusundaki hedeflerini anlattı.

HALK'A DONDURMA İKRAM ETTİLER

Ziyaretlerin ardından ilçe meydanında vatandaşlarla buluşan Cahit Vural, vatandaşlara dondurma ikram etti. Yoğun ilgi gören programda vatandaşlarla uzun süre sohbet eden Vural, talep ve önerileri dinledi. Çocuklarla yakından ilgilenen Vural, Anahtar Parti’nin vatandaşla doğrudan iletişim kurmayı önemseyen bir siyaset anlayışını benimsediğini ifade etti.

ANAHTAR PARTİ TANITIM VE ÜYE STANDINI ZİYARET ETTİ

Program kapsamında Anahtar Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı tarafından 58 Bulvar’da kurulan tanıtım standını da ziyaret eden Vural, İlçe Başkanı Doğan Akdeniz’den yürütülen saha faaliyetleri, üye çalışmaları ve teşkilatlanma süreci hakkında bilgi aldı. Standı ziyaret eden vatandaşlarla sohbet eden Vural, partiye gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu belirtti.

PARTİ TEŞKİLATI TOPLANTISINA YOĞUN BİR KATILIM OLDU

Günün son bölümünde Anahtar Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı’nda teşkilat toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İstanbul İl Başkanı Cahit Vural, il yöneticileri, Zeytinburnu İlçe Başkanı Doğan Akdeniz, ilçe yönetimi, mahalle başkanları ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı. Programın açılış konuşmasını İlçe Başkanı Doğan Akdeniz yaptı.

ANHATRA PARTİ ZEYTİNBURBU İLÇE BAŞKANI DOĞAN AKDENİZ GECE GÜNDÜZ SAHALARDAYIZ

Konuşmasına İl Başkanı Cahit Vural’ın ziyaretinin teşkilatta büyük bir heyecan oluşturduğunu belirterek başlayan Akdeniz, teşkilat olarak kısa sürede önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Akdeniz, her gün mahallelerde saha çalışmaları yaptıklarını, tanıtım stantları kurduklarını, dernek ziyaretleri gerçekleştirdiklerini, muhtarlarla ve kamu kurumlarıyla sürekli temas halinde olduklarını belirtti. Vatandaşın sorunlarını yerinde dinlediklerini söyleyen Akdeniz, Zeytinburnu’nun deprem riski, trafik yoğunluğu, altyapı eksiklikleri ve çarpık kentleşme gibi kronik sorunlarını yakından takip ettiklerini ifade etti.

“Kentsel Dönüşüm Sadece Bina Yapmak Değildir”

Konuşmasının önemli bölümünü kentsel dönüşüme ayıran Doğan Akdeniz, dönüşümün yalnızca eski binaların yıkılıp yenilerinin yapılması anlamına gelmediğini söyledi. Vatandaş mağdur edilmeden planlı bir dönüşüm modelinin uygulanması gerektiğini belirten Akdeniz, önce yeni yaşam alanlarının hazırlanması, ardından taşınma sürecinin tamamlanması ve daha sonra dönüşümün gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Hazırladıkları raporları İstanbul İl Başkanlığına sunduklarını belirten Akdeniz, Zeytinburnu’nun sorunlarına yönelik çözüm önerileri üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

“Hedefimiz Halka Hizmet”

Vatandaşlardan sahada olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getiren Akdeniz, Anahtar Parti’nin temel hedefinin halka hizmet etmek olduğunu söyledi. “Bizim için halka hizmet etmenin birincisi, ikincisi ya da üçüncüsü olmaz. En iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz.” diyen Akdeniz, teşkilat olarak çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Cahit Vural: “Türkiye’yi Yönetmeye Talibiz”

İlçe Başkanı Akdeniz’in ardından kürsüye gelen İstanbul İl Başkanı Cahit Vural, Anahtar Parti’nin kuruluş felsefesi ve siyasi hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Partilerinde yer alan birçok ismin iş dünyasında ve meslek hayatında başarılı kişiler olduğunu belirten Vural, bu insanların makam için değil, ülkeye hizmet etmek amacıyla siyasete girdiklerini söyledi. Türkiye’nin sorunlarını görmezden gelmek yerine çözüm üretmeyi tercih ettiklerini ifade eden Vural, Anahtar Parti’nin kısa vadeli siyasi hesaplar yapan bir hareket olmadığını, ülkeyi yönetmeye talip bir kadro hareketi olduğunu dile getirdi. “Bizim hedefimiz birkaç milletvekili çıkarmak değil, Türkiye’yi yönetmektir.” diyen Vural, teşkilatların bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

“İttifakların Değil, Milletin Yanındayız”

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Vural, partilerinin siyasi duruşuna ilişkin önemli mesajlar verdi. Anahtar Parti’nin ne Cumhur İttifakı ne de CHP ile herhangi bir ittifak içinde yer almasının söz konusu olmadığını belirten Vural, partilerinin bağımsız bir siyasi çizgi izlediğini ifade etti. Babasının uzun yıllar terör örgütüne karşı mücadele ettiğini dile getiren Vural, Genel Başkanlarının da terör örgütleri veya bu yapılara destek verdiği iddia edilen çevrelerle aynı zeminde anılmasının mümkün olmadığını söyledi. Bu nedenle mevcut siyasi bloklardan farklı bir yol izlediklerini belirten Vural, Anahtar Parti’nin yalnızca milletin desteğine güvenerek siyaset yaptığını kaydetti.

“İstanbul’u Yönetebilecek Kadrolara Sahibiz”

Konuşmasında İstanbul’a ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Vural, Anahtar Parti’nin yerel yönetim anlayışına güvendiklerini söyledi. İstanbul’un mevcut sorunlarının doğru planlama ve liyakatli kadrolarla çözülebileceğini ifade eden Vural, partilerinin yerel yönetimlerde iddialı olduğunu dile getirdi.

Zeytinburnu Belediye Başkan Adayını Açıkladı

Programın en dikkat çeken anı ise Cahit Vural’ın yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklama oldu. Vural, yapılacak ilk yerel seçimlerde Anahtar Parti’nin Zeytinburnu Belediye Başkan adayının İlçe Başkanı Doğan Akdeniz olacağını duyurdu. Akdeniz’in kısa sürede güçlü bir teşkilat oluşturduğunu belirten Vural, “Doğan Başkanımızın sahadaki gayreti ve teşkilatımızın çalışmaları bize güven veriyor. İlk yerel seçimlerde Zeytinburnu Belediye Başkan adayımız Doğan Akdeniz olacaktır.” dedi.

Doğan Akdeniz’den Teşekkür Mesajı

Adaylığının açıklanmasının ardından yeniden söz alan Doğan Akdeniz, kendisine duyulan güven dolayısıyla İl Başkanı Cahit Vural’a teşekkür etti. Akdeniz, “Bu güvene layık olmak için teşkilatımızla birlikte gece gündüz demeden çalışacağız. Zeytinburnu’nun sorunlarını biliyoruz. Çözüm üreten, vatandaşın yanında olan bir belediyecilik anlayışını hayata geçirmek için mücadelemizi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Toplantı Hatıra Fotoğrafıyla Sona Erdi

Programın sonunda teşkilat mensupları görüş ve önerilerini paylaşırken, önümüzdeki dönemde yapılacak saha çalışmaları ve yerel seçim hazırlıkları değerlendirildi. Toplantı, İstanbul İl Başkanı Cahit Vural, İlçe Başkanı Doğan Akdeniz ve teşkilat mensuplarının birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak : Zeytinburnu Haber Gazetesi