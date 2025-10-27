Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri, çocuk ve gençleri her ay kitapların dünyasıyla buluşturan “Gençlerle Baş Başa Sohbetleri”nde bu ay değerli yazar, illüstratör Betül Taşcı’yı ağırladı. Taşcı, etkinliğin açılışında “Hayal gücümüzle istediğimiz yere gidebiliriz!” diyerek hayal kurmanın özellikle çocuk yaşlarda ne kadar kıymetli olduğunun altını çizdi; “Herkes kendine ‘Beni en çok mutlu eden şey ne?’ sorusunu sormalı.” mesajını verdi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Soru-cevap bölümünde “Kitaplarınızı nasıl yazdınız ve çizdiniz?” sorusuna Taşcı,

“Hayal kurdum, çok düşündüm ve bolca resim yaptım.” yanıtını verdi ve şu tavsiyeyi ekledi:

“Sadece kitap yazmak için değil, hangi işi yaparsanız yapın, güzel olmasını istiyorsanız çok emek verip sabırla yola devam etmeyi öğrenmelisiniz.”

İllüstrasyon sürecine ilişkin olarak Taşcı, çizilecek hikâyeyi çok iyi anlamanın şart olduğunu belirterek geliştirme adımlarını dört başlıkta topladı: “Çok kitap okumak, gözlem yapmak, başka sanat çalışmalarını incelemek ve bol bol resim yapmak.”

“Kendi tarzımızı bulmak için başka eserlerden ilham alabiliriz.” diyen Taşcı, çocuklara mutlu oldukları işi seçtiklerinde daha başarılı olacaklarını hatırlatarak söyleşisini tamamladı.

Bilgi Evleri, “Gençlerle Baş Başa Sohbetleri” ile çocuk ve gençlerin kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sunmaya önümüzdeki aylarda da devam edecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)