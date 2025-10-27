Zeytinburnu’da Koşu Heyecanı: Aşkınbak ve Arısoy Startı Verdi

Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da katıldı. Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları kapsamında yapılan koşu, Zeytinburnu’nda sabahın erken saatlerinde büyük bir heyecanla başladı. Startın verildiği Kazlıçeşme Sanat Meydanı, renkli görüntülere sahne oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Arısoy: “Cumhuriyet coşkusu Zeytinburnu’nda koşuyla başladı”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, vatandaşların Cumhuriyet Koşusu’na gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi:

“Bugün 16. Cumhuriyet Koşusu’nun startını verdik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla başladı. 1700’e yakın sporcumuz kayıtlı olarak koşuyor ama halkımızın ilgisi bunun çok üzerinde. Cumhuriyet coşkusu bugün Zeytinburnu’nda koşuyla birlikte başladı. Sayın Bakanımıza da teşrifleri için teşekkür ediyorum.”

Koşunun, yalnızca bir spor organizasyonu değil; Zeytinburnu’nun dayanışma ve birlik ruhunu yansıtan bir gelenek olduğunu vurgulayan Arısoy, her yıl artan katılımla etkinliğin büyüdüğünü ifade etti.

Kazlıçeşme Sahili’nde Spor ve Dayanışma Ruhu

Koşunun startı, Abay Caddesi üzerinde yer alan Kazlıçeşme Sanat Meydanı’nda verildi. Katılımcılar, 10 kilometrelik parkuru tamamlayarak aynı noktada yarışı bitirdi. Bu yılki organizasyonda 1.214 erkek ve 453 kadın sporcu mücadele etti. 23’ü milli, 13’ü yabancı toplam 36 profesyonel atletin de yer aldığı yarışta, kadın ve erkek kategorilerinde ilk üçe giren sporcular madalyayla ödüllendirildi.

Yarışta madalyaların gerçek altından üretilmiş olması sporcuların özel ilgisini çekti. Her yıl koleksiyon değeri taşıyan bu madalyalar, Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu’nu farklı kılan bir gelenek haline geldi.

Dereceye Giren İsimler

Erkekler

1. Obadiyah Kiplangat Rop – 29:18

2. Mert Selek – 29:46

3. Mert Girmalegese – 30:24

Kadınlar

1. Robe Dida Diriba – 33:42

2. Daisy Jeptoo Kimeli – 34:40

3. Pınar Demir – 35:01

Bakan Osman Aşkın Bak: “Sporu yaşam tarzı yapmalıyız”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşmasında spora katılımın artırılmasının önemine dikkat çekti:

“Vatandaşlarımızdan arzumuz, kendilerini ve çocuklarını spora yöneltmeleri; sporu bir yaşam tarzı olarak hayatlarına almaları.”

Bakan Bak, Zeytinburnu ile kişisel bağını da hatırlatarak, “Bu sokakları iyi biliyoruz; gençliğimizde buralarda çıraklık yaptık. Zeytinburnu’nun bizde ayrı bir yeri var.” dedi. Organizasyonun düzenine de değinerek “Lojistik güzel; eşyaların bırakılacağı alanlardan yarış sonrası ikramlara kadar her şey düşünülmüş.” ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde tesisleşmenin hızlandığını vurgulayan Bak, “Türkiye spor tesisleri noktasında bir devrim yaşıyor; atletizmde daha iyi sporcular yetişecek.” değerlendirmesinde bulundu. Koşunun geleneksel madalyalarına da değinen Bakan Bak, “Madalya geleneği çok özel; sporcuların koleksiyonlarında yer alan bu madalyalar güzel bir hatıra.” dedi.

Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu: 16 Yıllık Gelenek

Her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu, İstanbul’un öne çıkan yol koşularından biri olarak dikkat çekiyor. Kazlıçeşme sahilinde spor, sağlık ve dayanışmayı buluşturan etkinlik, Zeytinburnu’nda Cumhuriyet coşkusunun simgesi haline geldi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)