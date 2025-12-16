MECLİS ÜYESİ DÜZGÜN KAYA AKP’NİN SON BİR SENE İÇİNDE CHP VE BELEDİYE BAŞKANLARINA YAPMAK İSTEDİKLERİ ZULMÜ BİLDİKLERİNİ BİR ÇIRPIDA ANLATTI…

30 Ekim 2024 Yılında Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer şafak operasyonu ile göz altına alındı.

Beşiktaş Belediye başkanımız Rıza Akpolat ise 17 Ocak 2025’de tutuklandı. Asıl bu kadar da olmaz dediğimiz felaket 19 Mart 2025’de geldi.

İBB Başkanımız ve partimizin Cumhurbaşkanı adayı sayın Ekrem İmamoğlu’nun da içinde olduğu 105 önemli belediye başkanımız ve İBB Bürokratımız tutuklandı.

AKP Bunu yaparken İBB’ye kayyım atamaktı. Ancak bu oyunu İstanbul Üniversitesi ve diğer üniversitelerde ki öğrencilerde bu kadar da olmaz diyerek sürece el koyarak protesto eylemi yaptılar.

AKP ‘de gençlerin bu haklı direnişine direnmenin sorun olabileceğini düşündüğü için kayyımdan geri adım atmak zorunda kaldı. İmamoğlu’nun tutuklamasını terörden değil de ekonomik suçlardan dolayı yapınca CHP Meclis üyeleri olarak kendi aramızda Nuri Aslan başkanımızı Ekrem başkan’ a vekil seçtik.

Ancak AKP bununla yetinmedi İstanbul İl başkanımız Özgür Çelik defalarca delegenin oyu ile İstanbul İlçen başkanı olarak seçildiği halde tarihte eşine az rastlanır bir şekilde şu an biri CHP’ li delegelerin kendi oyları ile seçtiği diğer de yargı kararı ile atanan kayyım il başkanı.

Ayrıca genel merkezimiz için mutlak butlan denilerek aylarca baskı altında tutulduk.

4000 sayfaya yakın mış, muş, zan ediyorum, duydum gibi ifadelerle dolu bu iddianame ile başta İBB başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 402 kişi için dava açıldı. Bunların çoğu da CHP’li.

Düzenledikleri iddianame çok sayfalı olunca bu onun dolu dolu olduğunu göstermez.

İddianame adil olmalı doğru olmalı samimi olmalı ama bunda hiçbir şey yok.

Ak Parti yöneticileri 19 Mart 2025’ tutuklamaları yapıldığı zaman belgeler ortaya çıktığı zaman CHP’ İiler bir birlerinin yüzüne bakmayacak demişlerdi 10 ay oldu CHP’liler olarak nerede ise 80.eylemimizi yapacağız ve hepimiz de çok rahat ve huzurluyuz.

AKP sandıktan CHP’yi alt edemeyeceğini anladığı için baskı ve engeller ile bizi susturabileceğini düşünüyor.

Kimse bizi yıldıramaz biz doğru ve hak bildiğimiz yolda durmak bir yana halkımızın selameti için hep ileriye doğru hareket ediyoruz.

Hani Mustafa Kemal Atatürk gençliğe hitabede diyor ya ;

“Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.

Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler.

Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler.

Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır.

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Bizim kurucumuz ve ilk genel başkamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize yol gösteren gençliğe hitabesinde en zor anlarda bile ülkemiz için mücadele etmemiz gerektiğini yıllar önceden söylemiş.

CHP iç işleri bakanlığına dilekçe vererek değil savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir.

Hiç bir hükümet ve siyasi parti bize diz çöktürümez. İBB Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız sayın Ekrem İmamoğlu’nun dediği gibi “Tam Yol” İleri diyerek yolumuza devam ediyoruz.

