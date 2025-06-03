“Gençlik demek; emek demek, mücadele demek, gelecek demek! Bu topraklarda bir adım ileri gidilecekse, o adımı gençler atacak. Omuz omuza, inatla, inançla ve umutla!

Çünkü biz gençliğe inanıyoruz. Çünkü biz geleceği gençlerle birlikte kuracağız!”



Kayabaşı’nın paylaşımı, Başakşehir’deki genç CHP’lilerin örgütlenme, saha çalışmaları ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine olan katkısını bir kez daha gözler önüne serdi. İlçe başkanlığı bünyesinde gönüllü olarak görev alan gençler, yerel siyasette aktif rol oynayarak parti politikalarının tabana yayılmasında önemli bir misyon üstleniyor.



Başakşehir’de gençliğe verilen bu değer, CHP’nin genç kuşaklara duyduğu güvenin ve geleceğe yönelik umut dolu bakış açısının güçlü bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Özellikle yerel örgütlerde gençlerin karar alma süreçlerine dahil edilmesi, partinin “gençlerle birlikte iktidara” hedefinin temel taşlarından biri olarak değerlendiriliyor.