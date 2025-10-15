TOGG BURSA’DA ÜRETİLİYOR, BURSALI TÜRK VATANDAŞI AHMET’E 2 MİLYON ÜÇ YÜZ BİN LİRAYA SATACAKSINIZ,AYNI ARACI ALMAN VATANDAŞI HANS’A İSE 1 MİLYON 600 BİN LİRAYA SATACAKSINIZ BU NASIL BİR ŞEY DİYE HERKES MERAK EDİYOR …

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner

Genel olarak bir ürün üretildiği ülkede daha ucuz olur. Türkiye ihtal ettiği araçlardan aşırı bir vergi aldığı için yabancı markalı araçlar ülkemizde pahalıya satılıyor. TOOG’u ülke vatandaşlarımızı sattığı fiyatlardan yabancılara satamayacağı için onlara daha ucuz fiyattan satıyor. Bunu diğer adı da kendi halkıma kazık atıyorum demektir.

İŞTE ÖZGĞR KARABAT’IN AÇIKLAMASI:

Özgür Karabat TOGG!u üretip yabancıya ucuza satıyoruz, vatandaşımız hayalinde bile göremiyor”

“Zenginleşiyoruz” Yalanı, Yoksulluğu Gizleyemez

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video açıklamasında gelir dağılımındaki uçuruma ve iktidarın “zenginleşiyoruz” söylemine sert tepki gösterdi. Karabat, “Kişi başı milli gelir 17 bin dolara çıktı” iddiasının büyük bir illüzyon olduğunu belirterek, “Bir asgari ücretli Türkiye’de TOGG almak için 7 yıl maaşını biriktiriyor. Almanya’daki asgari ücretli aynı arabayı 1 yıl 9 ayda alıyor” dedi.

“Mızrak Çuvala Sığmıyor”

AKP’nin, yoksulluğu gizlemek için “refah” söylemini kullandığını ifade eden Karabat, “AKP, ‘zenginleşiyoruz’ yalanıyla toplumun en az yüzde 70’ini saran derin yoksulluğu görünmez kılmaya çalışıyor. Ama mızrak çuvala sığmıyor” ifadelerini kullandı.

TOGG Örneğiyle Adaletsizliğin Resmi

Togg’un Türkiye ve Almanya’daki fiyatlarını karşılaştırarak gelir adaletsizliğini gözler önüne seren Karabat, “TOGG SUV modeli Türkiye’de 1 milyon 952 bin TL, Almanya’da 34 bin 295 Euro. Almanya’da asgari ücretli 1.600 Euro maaşla 21,5 ayda, öğretmen ise 4 bin Euro maaşla 8,5 ayda TOGG alabiliyor. Türkiye’de ise asgari ücretli aynı aracı alabilmek için 88 ay, yani 7 yıl 4 ay çalışmak zorunda. Öğretmen 32 ayda alabiliyor.” dedi.

“Almanlar Bize Acı Acı Gülüyor”

Karabat, Gemlik’te üretilen TOGG’un Almanya’da Türkiye’den yaklaşık 300 bin TL daha ucuza satıldığını belirterek, “Aynı TOGG’u Bursa’da almak isteyen vatandaş, Almanya’daki alıcıdan daha fazla ödüyor. Bu tablo hem satın alma gücümüzün hem de üretimden aldığımız payın ne kadar düştüğünü gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“Almanlar bizi kıskanıyor” söylemini de eleştiren Karabat, “Aslında Almanlar bize bakıp acı acı gülüyor. Bizim işçimiz 7 yıl maaşını biriktirse bile o arabayı alamıyor.” dedi.

Milli Gelir İllüzyonu

CHP’li Karabat, kişi başı milli gelir artışının yoksulluğu gizleyen bir hesap oyunu olduğunu vurguladı: “Milyarderlerin geliriyle açlık sınırındaki vatandaşın kazancını toplayıp ortalamasını almak sahte bir refah tablosu yaratıyor. Bu rakam, yoksulluğu gizlemek için kullanılan bir illüzyondur. Gençler bu yüzden Almanya’ya, Avrupa’ya gidiyor. Orada 1,5 yılda alabilecekleri arabayı burada 7 yılda bile alamıyorlar. Onlar bu ülkenin kaybolan umududur.”

“Zenginlik Saraylarda Değil, Halkın Sofrasında Ölçülür”

Sözlerini sosyal adalet ve refah vurgusuyla tamamlayan Karabat, “Bir ülkenin zenginliği, sarayların ihtişamında değil, en yoksul vatandaşının sofrasındaki ekmeğin bolluğunda gizlidir. Bu adaletsizliği kapatana dek ne refah ne de huzur mümkün olacaktır. Biz, emeğin hakkını savunmak ve halkın hak ettiği adil düzeni kurmak için mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)