Gelinin babası AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç duygusal bir konuşma yaptı….

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç sahnede yaptığı konuşmada,” Birçok arkadaşım Hanne ne demek diye bana soruyor. Hanne anne demek, biz kızımıza Hanne Sena ismini verdik. Bugün kuşumuzu, kuzumuzu bugün yuvadan uçuruyoruz. Rabbim her daim evlatlarımızı mutlu etsin. Uzaktan ve yakından mutlu günümüz için bizi yapınız bırakmayan siz kıymetli dostlarımızın ayağına taş gözüne yaş değmesin. Hepinizin ayrı ayrı işleri ve programları vardı bu mutlu günümüzde yanımızda olmanızdan dolayı Allah hepinizden Allah razı olsun derken duygusallaştı.” dedi.

Ağlamamak için kendisini zor tutan Dalkılıç, “Nikah törenlerine katılan ve katılmak isteyip de katılamayan bütün dostlarımıza her iki aile adına teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

NİKAH ŞAHİTLERİ DEVLETİN ÜST YÖNETİMİNDEN OLUŞTU ….

TBBM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe başta olmak üzere eski bakan ve milletvekillerinden meydana gelen toplam 70 kişiden oluşan nikah şahitleri dikkatlerden kaçmayan muhteşem nikah ile hayatlarını birleştiren gençlerin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Binlerce kişi saat 15.00’da başlayan ve 17.00 ‘da biten nikah töreni kokteyl ile başladı…

Malatya’nın altın değerinde olan kayısı ikramının ön planda olduğu kokteyl saat 15.00’da başladı. Saat 16.00’da nikahın kıyılacağı salona girişler başladı…

Yarım saat kadar TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un gelmesi beklendikten sonra nikah merasimi 70’e yakın nikah şahidinin sahneye davet edilmesi ile çok renkli bir sahne meydana geldi.

Düğün davetlileri arasında yer alan İstanbul Times’ın eski yazarlarından olan AK Parti Fatih İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci Yazar Hekimoğlu Süleyman Özcan, düğünle ilgili gazetemizin sorularına, “Halis Dakılıç vekilimiz daha önce İstanbul İl Teşkilat Başkanımız olarak çok uzun bir süre ülkemizin en çok seçmeni olan İstanbul’da önemli çalışmalara imza atmıştı. 25., 26., 27. ve 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak da partimizi TBMM’de başarılı bir şekilde temsil ediyor. Kızının nikahına beni de davet ettiği için kendisine teşekkür ederken kızı Henna Sena ve damatları Sercan’a bir ömür boyu mutluluklar dilerim” yanıtını verdi.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan evlilik cüzdanını TBMM Başkanı Prof. Kurtulmuş’a teslim etti

Kurtulmuş konuşmasında, “Halis ile dostluğumuz bundan 30 yıl önce Fazilet partisinde beraber siyaset yaptık. O günden bu yana arkadaşlığımız ve dostluğumuz devam ediyor. Bugün kızının nikah merasiminde bir aradayız…Dikkat ettiniz mi biraz daha konuşsaydı ağlayacaktı. Ben bir kez daha Hanne Sena kızımıza ve Sercan oğlumuza bir ömür boyu mutluluklar dilerim” dedikten sonra 70 nikah şahidi adına geline evlilik cüzdanını takdim etti.

Kaynak; İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)