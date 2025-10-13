Dört ülke, 63 sporcu, şiir ve müzikle barışın dili Şile’de buluştu.

Görülmeyen Gazete, bu yıl bir ilke imza atarak 1. Uluslararası Görülmeyen Gazete Görme Engelliler Satranç Turnuvasını düzenledi.

Türkiye, Bulgaristan, İran ve Slovenya’dan 63 görme engelli sporcu, 6–10 Ekim tarihleri arasında İBB Şile Engelliler Kampı Sosyal Tesislerinde kıyasıya mücadele etti.

Toplam 200 bin ₺ ödülün dağıtıldığı turnuva, sporun ötesine geçerek barış, kardeşlik ve sanatın buluştuğu uluslararası bir dayanışma sahnesine dönüştü.

Açılışta Barış ve Dostluk Mesajı

Turnuvanın açılış törenine; İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Enif Yavuz Dipşar, İBB Meclis Üyesi ve Engelliler Komisyonu Başkanı İbrahim Çalışkan, TSF İstanbul İl Temsilcisi Hakan Polat, Görülmeyen Gazete Kurucusu ve Turnuva Direktörü Saime Oğuzhan, Turnuva Başhakemi FA Dr. Özgür Can Kaygısız, sporcular, aileler ve çok sayıda davetli katıldı.

İl Temsilcisi Hakan Polat, TSF Başkanı Fethi Apaydın ve Asbaşkan Seçkin Serpil’in selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, turnuvanın Türkiye’de bir ilk olduğunu vurguladı.

Saime Oğuzhan, “Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Bu turnuva, farklı ülkelerden gelen sporcuları barış ve dostluk çatısı altında buluşturuyor.” sözleriyle turnuva temasının “Dünyada Barış” olduğunu açıkladı.

Sembolik ilk hamleyi İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Enif Yavuz Dipşar yaptı.

Satranç, Müzik ve Şiir Aynı Sahada

Turnuva boyunca süren tüm etkinliklerde, açılış ve final günü program sunuculuğunu Seslerin Rengi Müzik Topluluğu’nun kurucusu Av. Dilek Özdemir üstlendi.

Özdemir’in zarif sunumu ve sahne hâkimiyeti, etkinliklere profesyonel bir akış ve estetik atmosfer kazandırdı.

İsviçre Sistemiyle 8 tur, 90+30 eklemeli tempoda oynanan turnuva boyunca sporcular gün içinde mücadele ederken, akşamları sahnede müzik, şiir ve dostluk vardı.

Kerim–Selim Altınok kardeşler ve Can Özel Yılmaz , müzik performanslarıyla büyük alkış aldı.

ve , müzik performanslarıyla büyük alkış aldı. Orhan Yeter ve arkadaşları, türkülerle salona sıcaklık kattı.

ve arkadaşları, türkülerle salona sıcaklık kattı. Şiir dinletilerinde Fatih Mehmet Moray (Görülmeyen Gazete Yazı İşleri Müdürü), Dr. Özgür Can Kaygısız (Turnuva Başhakemi) ve Av. Turan İçli , barış ve sabır temalı şiirler seslendirdi.

(Görülmeyen Gazete Yazı İşleri Müdürü), (Turnuva Başhakemi) ve , barış ve sabır temalı şiirler seslendirdi. İranlı ressam ve ses sanatçısı Nilüfer Manafi, Farsça ve Türkçe şarkılarıyla kültürler arasında köprü kurdu.

Final gecesinde Şef Özlem Erten yönetimindeki Odeon Oda Orkestrası ve Korosu, “Barış” temalı repertuvarıyla büyük beğeni topladı.

Kardeşlerin Mücadelesi: Aile Bağları Sahnede

Turnuvada Türkiye’nin farklı şehirlerinden beş çift kardeş yarıştı:

Kerim–Selim Altınok ve Hasan–İsmail Kayacı (İstanbul),

Derya–Fatma Sağlam (Sakarya),

Ümit–Emre Selçuk (Kayseri)

ve İsmail–Hüseyin Demirel (Denizli).

Aynı aileden sporcuların mücadelesi, etkinliğe ayrı bir anlam kattı.

Protokolden Yoğun İlgi

Turnuvayı ziyaret eden Şile Kaymakamı Mustafa Çit, sporcularla yakından ilgilenerek Turnuva Direktörü Saime Oğuzhan’dan bilgi aldı ve yarışmacılara başarılar diledi.

Ödül töreninde;

İran İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Müsteşarı Bahram Küyani,

Hür Düşünce Derneği Genel Başkanı Süleyman Aksoy,

Saadet Partisi ve CHP temsilcileri,

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Opr. Dr. Tuğrul Kihtir,

Ahilik İş İnsanları Derneği Başkanı Hüseyin Köksal ve çok sayıda konuk hazır bulundu.

Hakem Heyeti Titizlikle Görev Yaptı

Turnuvanın Başhakemliğini FA Dr. Özgür Can Kaygısız üstlendi.

Kaygısız’a Başhakem Yardımcısı Mehmet Öney eşlik ederken, hakem heyetinde Aras Tarpinyan, Jeşm Arsşam ve İlhan Gannemoğlu yer aldı.

Beş kişilik ekip, karşılaşmaların adil ve düzenli yürütülmesi için büyük bir özenle görev yaptı.

Turnuva Birincisi Bulgaristan'dan Rasim Nizam oldu

Genel sıralamada Bulgaristan’dan Rasim Nizam, turnuvayı birincilikle tamamlayarak şampiyon oldu.

İranlı Mousavi Seyed Emadeddin ikinci, Ankara’dan Süleyman Saltık üçüncü sırayı aldı.

Genel Sıralama:

Rasim Nizam (Bulgaristan) Mousavi Seyed Emadeddin (İran) Süleyman Saltık (Türkiye) Ümit Selçuk Ivanov Lyubomir Selim Eyüp Altınok Meriç Pehlivan Gradisek Bor Muhammet Balcı Selçuk Emre

Kategorilere Göre Ödüller:

En Başarılı Türk Sporcu: Süleyman Saltık

Süleyman Saltık En Başarılı Kadın Sporcu: Zendehboodi Fariba (İran)

Zendehboodi Fariba (İran) En Başarılı İstanbul Sporcusu: Selim Eyüp Altınok

Selim Eyüp Altınok En Başarılı Emektar Sporcu: Rasim Nizam

Rasim Nizam En Başarılı Genç Sporcu: Meriç Pehlivan

“Bir Masa Başında Atılan Her Taş, Barışın Çağrısıdır”

Kapanış konuşmasında Görülmeyen Gazete Yayın Yönetmeni ve Turnuva Direktörü Saime Oğuzhan, şu sözlerle turnuvaya damgasını vurdu:

“Biz, Görülmeyen Gazete ekibi olarak gazeteciliği yalnızca haber yazmakla sınırlı görmüyoruz.

Sosyal ve kültürel etkinliklerle gazeteciliğimizi taçlandırıyor, görülmeyeni görünür kılmaya, sesi duyulmayanın sesine ses katmaya devam ediyoruz.

Bugün burada bir kez daha gördük:

Bir masa başında atılan her taş, aslında barışın, sabrın ve umudun bir çağrısıdır.”

Oğuzhan, turnuvanın önümüzdeki yıllarda da uluslararası düzeyde devam edeceğini vurguladı.

Barışın Taşları Şile’de Dizildi

Şile’de atılan her taş, tıpkı okunan her mısra gibi, barışın ve insanlığın sessiz ama güçlü bir sesi oldu.

Görülmeyen Gazete’nin öncülüğünde düzenlenen bu turnuva, satrancın engel tanımayan yönünü dünyaya bir kez daha gösterdi.

Kaynak: KENTİM HABER MERKEZİ