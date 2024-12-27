"HALKIN İHTİYAÇLARINA DOKUNAN BELEDİYELER İKTİDARA YÜRÜYOR"

Kayabaşı, "İstanbul’da kent lokantaları, anne kart, süt dağıtımları, kreşler ve yurtlar gibi projelerle halkın en temel ihtiyaçlarına cevap veren bir belediyecilik anlayışı sergiliyoruz. Ekonomik buhranın yaşandığı bir dönemde bu projeler vatandaş için adeta ilaç gibi geliyor. Bu, CHP’nin halka dokunan ve ihtiyaçlarına çözüm sunan yaklaşımının bir göstergesidir" dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner



"İKTİDAR GÜVENİ VE ADALETİ YİTİRDİ"



Kayabaşı, mevcut iktidarın toplum nezdinde güven ve adalet duygusunu tamamen kaybettiğini ifade etti:

"Bu ülke geçmişte birçok zorluk ve yokluk gördü. Ancak bugün temel sorun, iktidarın adalet ve güven kavramını tamamen yitirmiş olmasıdır. Artık halk, bu iktidarın ekonomiyi düzelteceğine veya sorunlara çözüm üreteceğine inanmıyor. Kurumlar, insanların güvenini kaybetti. Ne yaparlarsa yapsınlar, toplum artık bu yönetim anlayışına inancını yitirmiş durumda."



"2025 UMUT YILI OLACAK"



Kayabaşı, 2024’ün ekonomik ve toplumsal açıdan sıkıntılı bir yıl olduğunu belirterek, 2025’e dair umutlarını şu sözlerle dile getirdi:

"2024 yılında iktidar, kendi belediyelerinden çok CHP’li belediyelerle uğraşmayı tercih etti. Ancak bu süreç, CHP’nin doğru yolda olduğunu ve iktidara yürüyüşünü güçlendirdiğini gösteriyor. 2025 yılı, vatandaşlarımız için bir umut yılı olacak. Halkımızın ihtiyaçlarına çözüm üreten bir yönetim anlayışıyla CHP’nin iktidara geleceğine olan inancımız tam."



"İKTİDAR KENDİNİ HALKIN TERAZİSİNE KOYMALI"



CHP Başakşehir İlçe Başkanı, iktidarın kendisini halkın terazisine koyarak bir değerlendirme yapması gerektiğini ifade etti:

"Artık yapılması gereken, iktidarın kendisini halkın önüne koyup hesap vermesidir. Halk, adaleti ve güveni geri getirecek bir yönetim anlayışı istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, bu ihtiyaçlara cevap verecek bir vizyonla halkımızın yanındayız. 2025 yılı, değişimin başlangıcı olacak."

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)