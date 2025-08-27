BABASI BAŞARILI HUKUKÇU AVUKAT İSMAL TARHAN SOSYAL MEDYA HESABINDA ŞU PAYLAŞIMI YAPTI…

Oğlum IM Adar Tarhan, 21-22 Temmuz 2025 tarihlerinde Çin’in Liaocheng kentinde oynanan 2025 Liaocheng Dongchangfu Cup Rising Star International Rapid Chess Tournament final ‘de ikinci oldu. Sevincimizi paylaşırız. Sayın Özgür Solakoğlu’na, Chinese Chess Association ve Türkiye Satranç Federasyonu’na teşekkürler…

ADAR TARHAN KÜÇÜK YAŞTAN BERİ SATRANCI BİR YAŞAM TARZI YAPMIŞ DURUMDA…

En büyük destekçisi babası olan adar her gün üstüne koyarak satrançta emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

ADAR TARHAN ÖZGEÇMİŞİ VE BAŞARILARI

Milli Sporcu (Satranç) IM (International Master) Adar TARHAN, 2007 yılında İstanbul’da

doğdu. BİLFEN Florya İlkokulu (2017) ve BİLFEN Halkalı Ortaokulu (2021) mezunu. Halen, Özel İstanbul ENKA Lisesi 2023-2024 dönemi 10. sınıf öğrencisi.

2013 yılında 6 yaşında iken satranca başladı. 2021 yılında CM (Candidate Master), 2022 yılında FM (FIDE Master) ve 2023 yılında IM (International Master) unvanı aldı. 29th Abu Dhabi International Chess Festival – Abu Dhabi Masters Chess Tournament (Abu Dhabi/UAE, 14-25 August 2023) turnuvasında 2625 ELO performans ile ilk GM normunu hak kazandı.

Dünya Okullar Satranç Şampiyonası (2023 Rhodes/Greece, 13-23 Apr 2023), 17 Yaşaltı Dünya Şampiyonu oldu. Word Schools Team Championship 2023 (Aktau/Kazakhstan, 03-08 Ağustos 2023) Istanbul ENKA High School U18 takımı Dünya Şampiyonu ve tüm maçlarını kazanarak masa birincisi oldu.

PAÜSA U18 Takımı olarak Türkiye Yıldızlar Takım Şampiyonu ve masa birincisi (Karaman, 20-24 Nisan 2024), 17 Yaş Türkiye Şampiyonu (Antalya, 20-27 Ocak 2024), 2023 Türkiye Satranç Şampiyonası İkincisi (Antalya 01-10 Aralık 2023), Türkiye Satranç Süper Ligi (Ankara, 09-20 Temmuz 2023) 2. IM Normu ve U20 Masa üçüncüsü, 29th Abu Dhabi International Chess Festival – Abu Dhabi Masters Chess Tournament (Abu Dhabi/UAE, 14-25 August 2023) son IM ve ilk GM normu, 16 Yaş Türkiye Üçüncüsü (Antalya, 21-28 Ocak 2023), 20ème Rencontres Internationales du Capd’Agde - Grand Prix (Capd'Agde/FR, 28.10-05.11.2022) ilk IM normu, 15 Yaş Türkiye Şampiyonu (Antalya, 22-29 Ocak 2022), Türk Hava Yolları (THY) Spor Kulübü Yıldızlar Takımı olarak Türkiye Yıldızlar Takım Şampiyonası Türkiye İkincisi (Mersin, 11- 15 Kasım 2021), 14 Yaş Türkiye Şampiyonu (Konya, 27 Ağustos-03 Eylül 2021), 13 Yaş Türkiye Üçüncüsü (Antalya, 18-25 Ocak 2020), İTÜ Spor Kulübü U12 Takımı olarak Türkiye Şampiyonu (Çorum, 17–23 Mayıs 2019), 12 Yaş Türkiye İkincisi (Antalya, 19-26 Ocak 2019) önemli bazı başarılarıdır.

Pratik ve teorik çalışmalarını kesintisiz olarak sürdüren Adar, üst düzey satranç ustası olma yolunda ilerlemektedir.

İstanbul Times Medya Grubu Olarak ‘da bizde Satranç gibi zeka gerektiren bir alanda emin adımlarla ilerleyen Adar Tarhan ‘a başarılar dileriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)