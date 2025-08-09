Sayın Özkurt Sazlıdere Barajının yanı başında neler oluyor ?

Herkesin bildiği üzere ülkemiz ve İstanbul su zengini bir ülke değil. Sazlıdere barajı İstanbul’un içme suyunun bir kısmını sağlayan bir barajdır.

Elbette İstanbul’un yeni konutlara da ihtiyacı var ancak bunun yapılacağı yer su havzası olmamalıdır. İSKİ genel müdürümüz Doç. Dr. Şafak Başa’ da burada konut yapılmasının uygun olmadığını söylediği için hakkında dava açılarak yargılanıyor.

Bakın insan binasız yaşayabilir ama susuz yaşayamaz. Dolayısı ile AKP’nin bilime ilime önem vermeyip beton ve demir’e önem verdiği için İstanbul ne yazık ki son 20 yılda Avrupa’nın gökdelen cenneti oldu…

Hatırlayacağınız üzere Recep Tayyip Erdoğan Ekim 2017’de yaptığı bir konuşmada Yüksek imar vererek İstanbul’a ihanet ettiklerini kendi ağzı İle canlı yayında ikrar ve itiraf ettiğini açıkça söyledi ve hepimizde bundan haberdarız.

BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ ŞAHİNTEPE VE ORTA BÖLGE OLARAK BİLİNE ALANLARDA HALKI İMAR KONULARINDA MAĞDUR ETTİĞİ SÖYLENİYOR NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ ?

Yıllardır Şahintepe, Antınşehir bölgelerinde Kanal İstanbul geçecek diyerek yıllar önce mutfaklarında yaptıkları kısıntı ile yapılan birikimlerle aldıkları arsalarına başlarını sokacakları birer ev yapmışlardı. Başakşehir Belediyesi rant odaklı adeta emlakçılığa soyunmuş durumda. Emlakçılık ruhlarına işlediği için Başakkent Şjrketlerinin marifeti ile orta bölgede ikamet eden bir çok hak sahibini resmen mağdur ediyorlar.

Bir çok hak sahibinin bizi mahallede çarşıda pazarda gördükleri zaman Başakşehir Belediyesinin şirketi olan Başkkent A.Ş.nin adete ortakları imiş gibi arsalarımıza çökmelerine karşı yaptığımız isyanları kimse duymuyor diyorlar.

Başakkent A.Ş. şirketi buradaki bir çok arsa sahibinin yerini alarak haklarını Arnavutköy’e transfer ederek insanları mağdur ediyor…

Belediye bir yerel yönetimdir asıl amacı halka hizmet etmektir. Ancak Başakşehir belediye başkanı Yasin Kartoğlu adeta bir emlakçı edasıyla hareket ederek garip gureba halkın alın teri ile aldığı arsalara göz koyması kabul edilebilir değil.:..

İMAMOĞLU VE ARKADAŞLARINA YÖNELİK YAPILAN HAKSIZ, HUKUKSUZ TUTUKLAMALARI KABUL ETMİYORUZ …

Yıllardır Doğuda seçim ile iş başına gelen bir çok belediye başkanı siyasi bir makam olan iç işleri bakanı kararı ile görevden alınıp yerine Kayyım atanıyordu. Bu süreç 2016 Yılından sonra ise adeta bir seçenek olarak kullanılarak seçim fiilen ortadan kaldırılmış oldu.

İlk kez 30 Mayıs 2024’de Türkiye’nin en büyük ilçesi olan Esenyurt Belediye başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer’ 29 Ekim Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü için meşaleli yürüyüşten sonra bir sahur vakti terör örgütüne destek verdiği gerekçesi ile onlarca poliş ile Belediye başkanımızın gözaltına alınıp 4 günlük nezarethane işkencesinden sonra tutuklandı. Tam 10 aydır hiçbir haklı gerekçe olmadan tutuklandı.

Akabinde Beşiktaş Belediye başkanımız Rıza Akpolat olmak üzere 19 Mart sivil darbesi ile Dünyan’ nın en büyük metropol Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda ilçe belediye başkanımız ve yüzlerce İBB Bürokratımız aylardır iddianame hazırlanmadan 5 aydır cezaevinde tutuluyor.

Biz de bunu kabul etmiyoruz bize bu hukuksuzlukları reva gören partilerin seçmenleri de bu haksızlıkları bize reva görenlere bir cevap olması açısından yazın en sıcak günlerinde bile genel başkanımız sayın Özgür Özel’in konuşmacı olarak katıldığı eylemlere yüz binlerce kişinin kayılması talkın bu tür baskılara buyun eğmediğini gösteriyor.

AKP ve ortağı CHP’nin 31 Mart 2024’de Türkiye de birinci parti olmasından rahatsız oldu. Seçimin 1.senesi dolmadan 19 Mart 2025’de ülkemize 11 milyar dolar zarara sebep olduğu 19 Mart sivil darbesini yapmaktan çekinmedi.

CHP Başakşehir ve İBB Meclis üyesi Murat Özkurt sözlerini kim ne yaparsa yapsın ilk genel seçimde halkımız ile beraber 31 Mart 2024 yerel yönetim seçimlerinde olduğu gibi Parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçiminde de CHP’yi birinci parti yaparak ülkemizi rayına oturtacak çalışmalara imza atacağız.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)