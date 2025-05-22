CHP BAŞAKŞEHİR İLÇE BAŞKANI BEYAZADE KAYABAŞI, AKP VE ONUN YÖNETİCİLERİ ARTIK BU HALK’A BİR ŞEY VEREMEZ DURUMDA İDDİASINDA BULUNARAK HEMEN ERKEN SEÇİM ŞART DEDİ..

Yapılan Basın Bilgilendirme toplantısına, CHP İstanbul İl Başkan yardımcısı Murat Bakır, CHP Başakşehir Grup başkan çekili ve İBB meclis üyesi sanayici iş insanı Nizamettin Kümeç, CHP Başakşehir,İBB meclis üyesi ve CHP İBB Meclis Grup başkan vekili Özcan Gülsarı, Hakan Yılmaz CHP Başakşehir ve İBB Meclis üyesi, CHP Başakşehir Meclis üyeleri Esner Şentürk, Zekeriya Tuncay, Av. Necati Erdem, Emel Karamanoğlu, Onur Şimşek, Esat Bodur Basın Komisyon Üyesi Erkan Özmen ve Hatice Yiğit ile 20 civarında basın kuruluşunun katıldığı toplantıda bir çok konuda açıklamalar yapıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner -Başakşehir - İstanbul

İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı şunları söyledi “CHP Başakşehir ilçe başkanlığı ve meclis grubumuz olarak basın ile bir araya gelmeyi ilçe başkanlığımız kurulduğu günden bu yana önemsiyoruz. Yaşanan olağanüstü siyasi gelişmelerden dolayı uzun süredir sizinle bir araya gelememiştik.

Bugün burada sizinle bir arada olmayı çok önemsiyorum. Başakşehir arsa ve pahalı konut bakımında İstanbul’un rantı yüksek olan bir ilçesi.

AKP’li Belediye başkanı kamu adına görev yapan bir belediye başkanı gibi değil adeta bir emlak şirketi yöneticisi gibi hareket ederek Belediye’nin gelirinin % 70’ini arsa ve konut satışından elde ediyor.

Halkın içinde değil Meclis toplantılarına bile girmiyor diyerek balkanın yönetim tarzını sert bir dil ile eleştirdi.

CHP Başakşehir Meclis Grup Başkan vekili Nizamettin Kümeç ise şunları söyledi ”Başakşehir Belediye başkanı Yasin Kartoğlu imar konularında adeta meclis üyelerini bay pas ederek TOKİ ve Çevre şehircilik bakanlığı ile işlerini hal ederek adeta meclis üyelerine ihtiyacım yok diyor.

Meclis gündemimiz boş boş geçiyor. Bir çok ilçe belediyesi ve İBB bütün meclis toplantılarını canlı olarak yayınlarken defalarca söylememize rağmen neden korktuklarını bilmediğimiz bir şekilde Başakşehir Belediyesi Meclis Toplantılarını neden canlı yayınlamadıklarını anlamış değiliz.

Başkan ilçe halkının refahı ve mutluluğu yerine bir avuç zengin için lüks konutlar üretmekle meşgul “şeklinde konuşan Kümeç sözlerini toplantılarına katılan basın mensuplarına teşekkür ederek tamamladı.

Diğer bütün katılımcılar ‘da kendi konularında bire konuşma yaparak cezaevine atılan İBB ve ilçe belediye başkanlarının arkalarında olduklarını ifade ederek AKP sandıkta 4 kez yenildiği İBB başkanımızı bu şekilde denklem dışı bırakılmak isteniyorsa biz asla buna izin vermeyeceğiz şeklinde konuşlular.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)