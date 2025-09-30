NİKAHIN ŞAHİTLERİ ÖNEMLİ İSİMLER OLDU

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mihtat Bülent Özmen, DEM Parti genel başkan yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, Sultangazi Ser Düğün salonunda yapılan düğün ve nikah merasimine çok sayıda siyasi, bürokrat ve iş insanı ile cemiyet hayatının tanınmış bir çok siması Agit ve Amine’nin mutlu gününe şahitlik ettiler.

İBB BAŞKAN VEKİL NURİ ASLAN SOSYAL MEDYA HESPALARINDA ŞU PAYLAŞIMI YAPTI

İBB Meclis Üyemiz Abdulcabbar Barış'ın oğlu Agit Barış ile Amine Ozğan'ın mutlu günlerinde nikah akitlerini gerçekleştirdik.

Genç çiftimize Nutuk ve Millete Emanet kitaplarını hediye ettik. Bir ömür sağlık ve mutluluklar diliyorum.

DAMADIN BABASI ABDULCACABAR BARIŞ GAZTEMİNİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

Seçilmiş İBB Başkanımız ve CHP’nin 15.500.000 bin kişinin oyu ile seçilen Cumhurbaşkanı adayı sayın Ekrem İmamoğlu’nun da aramızda olmasını çok istedik.

Ancak haksız ve hukuksuz bir şekilde Silivri, zindanlarında vatan nöbetinde olduğu için mutlu günümüzden yanımızda olamamasının üzüntüsünü en dirinden yaşıyoruz.

İnşallah bir an önce ülkemizde her alanda yaşanmasını istediğimiz barış, kardeşlik ve dostluğun yaşanmasını canı gönülden istiyorum.

Çünkü dini inancı ırkı ne olursa olsun bu topraklarda yaşayan insanların da barışı ve huzuru hak ettiklerine inancım tamdır.

Başta evlatlarımız Agit ve Amine’nin nikahını kıyma nezaketini gösteren İBB başkan vekilimiz sayın Nuri Alsan başkanım başta olmak üzere, Sivil Toplum Kuruluşu başkanları ve yönetimleri, Meslek odaları başkanları ve yönetimleri başta olmak üzere burada teke teker isimlerini sayamadığım bütün misafirlerimize Barış ve Ozgan aileleri adına çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

