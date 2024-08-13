Avcılar Sahilde yer alan Atapark Life Kır Düğün -Kır Bahçesi salonunda yapılan düğün ve nikah töreni ilk olarak Dr. Nimettulah Demir’in Okuduğu Kur’an tilaveti ile başladı.
İstanbul Times Haber Merkezi - Mehmet Osmanoğlu
Demir okuduğu Kur’an ayetlerinden sonra evlilik ile alakalı yaptığı sohbet ve ettiği duaya bütün davetliler hep bir ağızdan amin diyerek karşılık verdi.
İş ve siyaset camiasından çok sayıda davetlinin katıldığı nikah ve düğün merasiminde genç çiftlerin nikah şahitliğini, Ak Parti Fatih İlçe Başkanı Yakup Yaşa, Magazin Programlarının Duayeni yapımcı Cebrail Mungan, Gazeteci Yazar ve Tv Programcısı Hüseyin Çetiner, damat ve gelinin arkadaşlarından oluşan onlarca isim nikahın resmi şahitleri oldu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim daire başkanı Prof.Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Danışması Ahmet Selim Köroğlu, Ticaret Bakanı Prof.Dr Ömer Bolat, Adalet Komisyon başkanı Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, Ak Parti İstanbul Milletvekilileri Halit Yerebakan, İsmail Erdem, İsmail Emrah Karayel, Fatih Belediye başkanı M.Ergün Turan programlarının yoğunluğunda dolayı davete katılamadıklarını üzüntüsü ifade eden telgraflarıyla okundu. Telgraflarında ayrıca genç çiftleri tebrik ettiler.
DAMADIN AĞABEYİ GAZETECİ YAZAR VE SİYASET İNSANI HEKİMOĞLU SÜLEYMAN ÖZCAN GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ;
“Öncelikle gerek bizzat gelerek gerek ise telgrafları ve çelenkleri ile bizleri onurlandıran siyasi büyüklerimize Çelik ve Özcan Aileleri adına teşekkür ederim. Gelinimiz Esra’ya ve kardeşim Mesut’a bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Mutlu günümüz de gerek Muş’tan gerekse değişik illerimizden gelen aile dostlarımız başta olmak üzere bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Editör: Hüseyin Çetiner