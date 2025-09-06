HAVVA VE BERAT'E BİR ÖMÜR BOYU MUTLULUKLAR DİLERİZ

Zeytinburnu Belediyesi Evlendirme Dairesi Karadeniz Nikah Salonunda yapılan yapılan tören ile hayatlarını birleştiren gençlerin nikah şahitleri CHP Zeytinburnu ilçe başkanı Metin Doğan, Saadet Partisi Zeytinburnu ilçe başkanı Levent Çotuk, Dr. Mehmet Ali Çırak, Hüseyin Dinçel ,Gülben Karademir, İsmet Farımaz' dan oluştu.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Gelinin babası Meclis üyesi Mürsel Çırak nikah merasimlerine katılan Çırak ve Özdemir ailelerinin yakınlarına mutlu günlerinde katıldıkları için teşekkür etti.

Bizde genç çiftlere bir ömür boyu mutluklar dileriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)